С 1 января 2026 года вступают в силу новые требования по мобильным переводам. Эти изменения внесены в новый Налоговый кодекс. Так что же изменится в отношении мобильных переводов с 2026 года? Комитет государственных доходов дал подробный ответ на запрос корреспондента BAQ.KZ по этим нормам.
Какую информацию банк будет передавать в налоговые органы?
Согласно нормам Налогового кодекса, банки обязаны передавать в органы государственных доходов сведения о счетах физических лиц, по которым обнаружены операции, похожие на получение дохода от предпринимательской деятельности.
Порядок выявления таких операций и перечень передаваемой информации будет утверждаться уполномоченным органом по согласованию с Национальным банком.
Для реализации этих норм 12 ноября 2025 года был принят приказ Министра финансов РК № 698. В приказе:
-
определен перечень сведений, которые банки передают в органы государственных доходов;
-
установлены критерии определения движения денег, похожего на предпринимательскую деятельность;
-
подробно прописаны порядок и сроки предоставления информации.
Что считается операцией, похожей на предпринимательскую?
Если операция по счету физического лица одновременно соответствует следующим двум условиям, она считается признаком дохода от предпринимательской деятельности:
-
В течение 3 месяцев на счет поступают деньги от 100 и более разных физических лиц;
-
Общая сумма поступивших средств превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы (МЗП).
Согласно расчету на 2026 год, эта сумма составляет 1 020 000 тенге.
Эти требования применяются к обычным банковским счетам физических лиц, не предназначенным для предпринимательской деятельности.
Пример:
Если гражданин на свой личный счет через мобильные переводы получает:
-
в марте — деньги от 100 и более человек;
-
в апреле — от 100 и более человек;
-
в мае — от 100 и более человек,
и общая сумма поступлений за этот период превышает 1 020 000 тенге, то сведения о нем будут направлены банками в органы государственных доходов.
Что будет происходить дальше?
После того как банк направит сведения, органы государственных доходов проведут камеральный контроль. Если будут выявлены несоответствия, гражданину направят соответствующее уведомление.
Получив уведомление, у гражданина будет два варианта:
Если согласен:
-
подает необходимую налоговую отчетность за соответствующий налоговый период.
Если не согласен:
-
направляет объяснение и предоставляет документы, подтверждающие причины несогласия.
В объяснении должны быть указаны:
-
данные налогоплательщика и налогового органа;
-
дата и номер уведомления;
-
причины несогласия;
-
подпись и дата;
-
перечень подтверждающих документов (если имеются).
Если гражданин согласен с частью данных в уведомлении, а с другой частью не согласен, он должен откорректировать согласующуюся часть, а по остальной — дать пояснения.
Кто попадет под контроль?
Такой контроль может быть проведен в отношении любого гражданина, если по его счету выявлены операции, соответствующие указанным критериям.
То есть контроль мобильных переводов будет распространяться не только на каких-то отдельных лиц, а на всех физических лиц, которые получают доход, похожий на предпринимательский.