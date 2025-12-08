С 1 января 2026 года вступают в силу новые требования по мобильным переводам. Эти изменения внесены в новый Налоговый кодекс. Так что же изменится в отношении мобильных переводов с 2026 года? Комитет государственных доходов дал подробный ответ на запрос корреспондента BAQ.KZ по этим нормам.

Какую информацию банк будет передавать в налоговые органы?

Согласно нормам Налогового кодекса, банки обязаны передавать в органы государственных доходов сведения о счетах физических лиц, по которым обнаружены операции, похожие на получение дохода от предпринимательской деятельности.

Порядок выявления таких операций и перечень передаваемой информации будет утверждаться уполномоченным органом по согласованию с Национальным банком.

Для реализации этих норм 12 ноября 2025 года был принят приказ Министра финансов РК № 698. В приказе:

определен перечень сведений, которые банки передают в органы государственных доходов;

установлены критерии определения движения денег, похожего на предпринимательскую деятельность;

подробно прописаны порядок и сроки предоставления информации.

Что считается операцией, похожей на предпринимательскую?

Если операция по счету физического лица одновременно соответствует следующим двум условиям, она считается признаком дохода от предпринимательской деятельности:

В течение 3 месяцев на счет поступают деньги от 100 и более разных физических лиц; Общая сумма поступивших средств превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы (МЗП).

Согласно расчету на 2026 год, эта сумма составляет 1 020 000 тенге.

Эти требования применяются к обычным банковским счетам физических лиц, не предназначенным для предпринимательской деятельности.

Пример:

Если гражданин на свой личный счет через мобильные переводы получает:

в марте — деньги от 100 и более человек;

в апреле — от 100 и более человек;

в мае — от 100 и более человек,

и общая сумма поступлений за этот период превышает 1 020 000 тенге, то сведения о нем будут направлены банками в органы государственных доходов.

Что будет происходить дальше?

После того как банк направит сведения, органы государственных доходов проведут камеральный контроль. Если будут выявлены несоответствия, гражданину направят соответствующее уведомление.

Получив уведомление, у гражданина будет два варианта:

Если согласен:

подает необходимую налоговую отчетность за соответствующий налоговый период.

Если не согласен:

направляет объяснение и предоставляет документы, подтверждающие причины несогласия.

В объяснении должны быть указаны:

данные налогоплательщика и налогового органа;

дата и номер уведомления;

причины несогласия;

подпись и дата;

перечень подтверждающих документов (если имеются).

Если гражданин согласен с частью данных в уведомлении, а с другой частью не согласен, он должен откорректировать согласующуюся часть, а по остальной — дать пояснения.

Кто попадет под контроль?

Такой контроль может быть проведен в отношении любого гражданина, если по его счету выявлены операции, соответствующие указанным критериям.

То есть контроль мобильных переводов будет распространяться не только на каких-то отдельных лиц, а на всех физических лиц, которые получают доход, похожий на предпринимательский.