Тюльпановые ковры распростёрлись в степях Жамбыла

В Жамбылской области вновь расцвела одна из самых ярких природных достопримечательностей страны — тюльпановые поля, передает BAQ.kz.

Именно они стали главным символом международного фестиваля «Қызғалдақ мұра», который во второй раз прошёл в селе Есейхан и собрал около 6 тысяч гостей.

Весенние степи региона на время фестиваля превратились в живой ковер из диких тюльпанов. Здесь произрастает 18 видов этих цветов, и сразу 10 из них занесены в Красную книгу Казахстана. Это делает Жамбылскую область уникальным природным центром, где можно увидеть редкие и исчезающие виды в их естественной среде.

Аким области Ербол Карашукеев отметил, что тюльпаны — это не просто украшение степи, а часть исторического и культурного наследия. По его словам, такие фестивали помогают сохранить природное богатство и привлечь внимание туристов со всего мира.

Особое внимание в этом году привлёк международный жест: Нидерланды передали региону 40 тысяч луковиц тюльпанов. Подарок вручил представитель компании Holland Bulb Market Марсели Пьехна. Это событие стало символом сотрудничества и признания значимости казахстанских тюльпанов на мировой арене.

Гости фестиваля смогли не только увидеть цветение, но и посетить поля у подножия Каратау, где тюльпаны растут в естественных условиях. Именно здесь особенно ощущается связь природы, истории и традиций.

Праздник дополнили элементы национальной культуры: юрты, алтыбаканы, выставки ремесленников и соревнования по национальным видам спорта. Также была возрождена традиция «Қымызмұрындық», что придало мероприятию особый колорит.

Фестиваль прошёл в рамках экологической акции «Таза Қазақстан». Более 200 волонтёров Международного Таразского университета имени Шерхана Муртазы помогли очистить территорию, подчеркнув главную идею события — бережное отношение к природе.

«Қызғалдақ мұра» ещё раз показал, что тюльпаны Жамбылской области — это не просто весеннее чудо, а живая часть наследия, которую важно сохранить для будущих поколений.