Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Израиле

В центре Тель-Авива прошла крупная антиправительственная акция — на улицы вышли тысячи людей. Протест состоялся на фоне продолжающегося режима прекращения боевых действий в регионе и постепенной отмены ограничений для граждан, сообщает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

Местом митинга стала театральная площадь, где собрались в основном представители левого политического лагеря. Они традиционно критикуют политику правительства Биньямина Нетаньяху.

Акция прошла организованно и спокойно. На месте дежурили большие силы полиции, однако вмешиваться им не пришлось — митинг был заранее согласован и проходил без нарушений порядка.

Участники держали плакаты с призывами к мирному урегулированию ситуации в регионе. Среди требований звучали также призывы провести досрочные выборы и усилить защиту демократических институтов в стране.

Протестующие выступили и против расширения еврейских поселений на палестинских территориях, а также возможной аннексии Западного берега реки Иордан.

Отдельное внимание участники акции уделили требованию создать государственную комиссию для расследования провала в предотвращении нападения движения ХАМАС 7 октября 2023 года. По их мнению, именно эти события стали отправной точкой затяжного конфликта, который продолжается уже около 2,5 лет.