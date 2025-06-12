В Астане под председательством Спикера Мажилиса Ерлана Кошанова состоялось ХIV пленарное заседание Парламентской Ассамблеи тюркских государств, передаёт BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев, Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагиба Гафарова, Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Тургунбек уулу, Председатель Великого Национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддин Исмоилов, Председатель Парламента Турецкой Республики Северного Кипра Зия Озтюрклер, депутаты, руководители организаций тюркского сотрудничества и других международных объединений.

Заседание Совета Ассамблеи с участием глав парламентов началось с подведения итогов председательства Азербайджана в ТюркПА. Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагиба Гафарова рассказала о проделанной работе по укреплению сотрудничества между тюркскими странами. После чего азербайджанская сторона передала председательство в Парламентской Ассамблее Республике Казахстан.

Обсуждение уже в расширенном составе продолжилось на пленарном заседании ТюркПА. Открывая заседание, Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что тюркские государства объединяют сегодня не только глубокие исторические корни, но и крепкая дружба лидеров, общие интересы, прочные культурные связи.

"Тюркские страны сегодня стоят на пороге больших возможностей благодаря мирному развитию и взаимопониманию. Это, прежде всего, результат целенаправленной политики, проводимой лидерами наших государств. Наши президенты ведут большую работу по тюркской интеграции. Поэтому даже в условиях сложной геополитической ситуации в мире, тюркские страны продолжают идти по пути всестороннего роста и развития", – сказал Спикер Палаты.

Пленарное заседание было посвящено теме: "TURKTIME: роль парламентской дипломатии". Ерлан Кошанов подчеркнул, что в современном мире на парламентский диалог возложена особая ответственность.

"В новом столетии парламентская дипломатия становится всё более значимой составляющей международных отношений. В тюркском мире она также стала неотъемлемой частью интеграции. В этом плане, как сказал наш Президент Касым-Жомарт Токаев, роль ТюркПА уникальна. Наша организация полностью сформировалась как институциональная платформа для гармонизации законодательства. Сотрудничество парламентов в рамках ТюркПА уже стало прочной опорой доверия и стабильности", – отметил Ерлан Кошанов.

В своем выступлении Спикер Мажилиса также обратил внимание на вопросы укрепления взаимодействия с другими международными парламентскими организациями и продвижения интересов тюркских стран на международных площадках. Он также сделал акцент на необходимость расширения инициатив, направленных на сохранение общего тюркского культурного наследия, традиций и языков, проведения совместных парламентских форумов с целью обмена опытом и выработки новых идей в этих сферах.

Вместе с тем Ерлан Кошанов заявил, что цели и задачи парламентов ТюркПА охватывают очень широкий круг вопросов.

"Наши парламенты также работают над углублением единства наших стран. Как депутаты мы хорошо знаем настроения и стремления наших народов. Конечно, наша главная цель – формирование основы и законодательной поддержки для масштабных инициатив наших лидеров. Однако парламенты – это не просто институт, который принимает законы. Это "золотой мост", который объединяет наши народы, сближает наши страны и гармонизирует наше законодательство. Считаю, что это наша главная историческая миссия", – подчеркнул Спикер Палаты.

По теме пленарного заседания выступили председатели парламентов стран ТюркПА и руководители организаций тюркского сотрудничества.

В повестку также вошло решение ряда организационных вопросов на период казахстанского председательства. Генеральным секретарём Ассамблеи избран депутат Парламента Азербайджана Рамиль Гасан.

Ассамблея приняла отчёт и рекомендации комиссий по правовым вопросам и международным отношениям, образованию, культуре, социальным и гуманитарным вопросам, экономическому сотрудничеству, а также по окружающей среде, природным ресурсам и здравоохранению.

В завершение участниками пленарного заседания Парламентской Ассамблеи была принята Астанинская декларация. Следующее XV заседание ТюркПА состоится в Кыргызской Республике.