Модернизация автомобильного пункта пропуска "Тажен" осуществляется без его фактического закрытия, при этом пересечение государственной границы грузовыми транспортными средствами продолжается в штатном режиме и без ограничений, передает BAQ.KZ.

По информации генерального подрядчика, на текущий момент задолженностей и проблем с финансированием проекта не зафиксировано. Работы ведутся в соответствии с утверждённым графиком.

Одновременно с этим Республика Узбекистан проводит реконструкцию сопредельного пункта пропуска "Даут Ата". В связи с этим временно ограничен пропуск физических лиц, легковых автомобилей и пассажирских автобусов.

Сообщается, что на сегодняшний день на пункте пропуска "Тажен" осуществлён технический запуск. Установлены инспекционно-досмотровые комплексы, весогабаритное и иное оборудование, а также обустроена нейтральная полоса. Работы, не влияющие на пропускную способность, продолжаются.

По итогам 11 месяцев 2025 года пропускная способность пункта пропуска "Тажен" составила 130 тысяч автотранспортных средств, что на 22% или 29 тысяч больше по сравнению с годовыми показателями 2024 года. Для сравнения, в 2022 году через пункт пропуска прошло 77 695 автотранспортных средств.