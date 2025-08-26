Вице-министр промышленности и строительства Куандыку Кажкенов заявил, что программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства не повлияет на стоимость стройматериалов. Государство регулирует цены на социальное жильё и обеспечивает прозрачность ценообразования через архитектурно-строительный каталог, передаёт BAQ.KZ.

"Что касается модернизации жилищно-коммунального хозяйства — нет, она никаким образом не повлияет. Цены, как я сегодня говорю, у нас политика ведется, чтобы уйти от прессовых позиций", — подчеркнул он.

Кажкенов пояснил, что государство четко регулирует цены именно на социальное жилье.

"Инвестиции чётко регулируются укрупнённым методом нормы, который состоит из работ, материалов, оборудования и прочих затрат. В этом плане социальное жильё мы регулируем, и оно утверждено приказом Министерства промышленности", — сказал вице-министр.

Он также отметил, что с 2023 года действует архитектурно-строительный каталог, в который заносятся все материалы и оборудование, производимые на рынке.

"Любой материал, который ты производишь, заносится в каталог. Там указывается, из чего формируется его цена, и уже оттуда закладывается стоимость материала и оборудования", — уточнил он.

По словам Кажкенова, введённые механизмы позволяют исключить необоснованное удорожание и обеспечивают прозрачность ценообразования.