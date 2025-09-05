На расширенном собрании фракции партии AMANAT Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сделал важное заявление о текущем ходе и перспективах Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, передает BAQ.KZ.

По его словам, государство продолжает активно реализовывать реформу, направленную на обновление изношенной инженерной инфраструктуры страны.

Бектенов напомнил, что системная работа в этом направлении стартовала ещё два года назад и уже принесла ощутимые результаты.

"Началась эта работа еще в 2023 году, в 2024 продолжилась и продолжается в этом году. За два с половиной года более 600 млрд тенге инвестиций удалось привлечь в модернизацию инженерной инфраструктуры, теплоисточников, различных сетей. Износ благодаря этому снизился на 6,2%. Эту работу мы, как бы тяжело ни было, намерены продолжать, потому что хотим получить все-таки современную, модернизированную систему жилищно-коммунального хозяйства", – подчеркнул Премьер-министр.

Особое внимание, по словам премьера, уделяется реализации Национального проекта, который служит продолжением программы "Тариф в обмен на инвестиции". Этот подход позволяет не просто удерживать инфраструктуру от дальнейшего разрушения, но и качественно её обновлять.