Модернизация ЖКХ снизит износ сетей до 40% к 2029 году - Бектенов
Премьер-министр объявил о масштабной модернизации инженерной инфраструктуры.
На расширенном собрании фракции партии AMANAT Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сделал важное заявление о текущем ходе и перспективах Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, передает BAQ.KZ.
По его словам, государство продолжает активно реализовывать реформу, направленную на обновление изношенной инженерной инфраструктуры страны.
Бектенов напомнил, что системная работа в этом направлении стартовала ещё два года назад и уже принесла ощутимые результаты.
"Началась эта работа еще в 2023 году, в 2024 продолжилась и продолжается в этом году. За два с половиной года более 600 млрд тенге инвестиций удалось привлечь в модернизацию инженерной инфраструктуры, теплоисточников, различных сетей. Износ благодаря этому снизился на 6,2%. Эту работу мы, как бы тяжело ни было, намерены продолжать, потому что хотим получить все-таки современную, модернизированную систему жилищно-коммунального хозяйства", – подчеркнул Премьер-министр.
Особое внимание, по словам премьера, уделяется реализации Национального проекта, который служит продолжением программы "Тариф в обмен на инвестиции". Этот подход позволяет не просто удерживать инфраструктуру от дальнейшего разрушения, но и качественно её обновлять.
"Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов принят, реализуется. Он предполагает продолжение программы "Тариф в обмен на инвестиции" до 2029 года. Благодаря тем мерам, которые принимаются согласно национальному проекту, мы планируем снизить до 40% износ. Это уже, на наш взгляд, нормальное состояние, которое позволит спокойно проходить осенне-зимний период. Эту работу намерены продолжать", – заявил Бектенов.
