В селе Мойынкум Жамбылской области Чингис Аринов открыл обновлённую пожарную часть, ставшую частью поэтапной реновации пожарной инфраструктуры страны. Подразделение, построенное в 1987 году, впервые за почти 40 лет прошло капитальное обновление. В ходе работ модернизированы здание и служебные помещения, полностью обновлены инженерные сети и системы жизнеобеспечения в соответствии с действующими стандартами безопасности, передает BAQ.KZ.

Глава МЧС отметил, что модернизация пожарных подразделений направлена на создание современных условий службы и повышение уровня защиты населения.

«Эта часть - единственное подразделение в районе, и наша задача - чтобы такие оснащённые и комфортные объекты стали эталоном на селе по всей стране. Мы будем последовательно обновлять пожарные подразделения во всех регионах», - подчеркнул министр.

Сегодня обновлённая часть обеспечивает пожарную безопасность более 28 тысяч жителей района. В подразделении оборудованы пост газодымозащитной службы, учебный класс, современные бытовые помещения, комнаты отдыха и боксы для техники. Для поддержания физической подготовки личного состава создан спортивный зал «Batyr team», отвечающий современным требованиям.

В рамках церемонии сотрудникам ДЧС области получили ключи от новой пожарно-спасательной техники, включая автомобили высокой проходимости, автоцистерну, катер и вахтовый автомобиль для работы в сложных дорожных и климатических условиях.

Техника оснащена современным аварийно-спасательным оборудованием, средствами связи и навигации, что позволит повысить оперативность реагирования и эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций в Мойынкумском районе.