Киберполиция на страже ваших персональных данных. В новом интервью для программы "Важная тема LIVE" заместитель начальника Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев раскрывает тонкости работы с преступниками в сети. Биометрия, голос, смс – они могут использовать любую информацию, представляюсь сотрудниками банков и госорганов, а мы продолжаем им искренне верить. Какой ущерб понесли казахстанцы от своих же действий в интернете? Почему мошенникам больше не выгодно пользоваться СИМ-боксами? Какие признаки могут выдать преступника? Узнаете из нашего видео BAQ.kz.