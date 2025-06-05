Могут ли казахстанцы вернуть украденные мошенниками деньги
Статистику привел представитель министерства внутренних дел.
Сегодня, 10:45
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Сегодня, 10:45Сегодня, 10:45
119Фото: BAQ.kz
Киберполиция на страже ваших персональных данных. В новом интервью для программы "Важная тема LIVE" заместитель начальника Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев раскрывает тонкости работы с преступниками в сети. Биометрия, голос, смс – они могут использовать любую информацию, представляюсь сотрудниками банков и госорганов, а мы продолжаем им искренне верить. Какой ущерб понесли казахстанцы от своих же действий в интернете? Почему мошенникам больше не выгодно пользоваться СИМ-боксами? Какие признаки могут выдать преступника? Узнаете из нашего видео BAQ.kz.
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