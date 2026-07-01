Могут ли несовершеннолетние работать в ночную смену

Заместитель исполняющего обязанности руководителя Департамента государственной инспекции труда по городу Алматы Талгат Умбетияров разъяснил, как защищаются трудовые права несовершеннолетних, работающих в период летних каникул. По его словам, согласно закону, несовершеннолетним запрещено работать в ночное время, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Талгата Умбетиярова, сотрудники младше 18 лет не могут работать после 22:00.

"Да, это запрещено законом. То есть после 22:00 несовершеннолетним нельзя работать. Кроме того, хочу отметить, что все проверки проводятся только на основании обращений работников. То есть проверка начинается только в случае нарушения их трудовых прав. В 2026 году по этому вопросу в департамент не поступало никаких жалоб", – сказал он на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Также, по его словам, в период летних каникул трудовые инспекторы совместно с Управлением общественной безопасности Департамента полиции города Алматы проводят разъяснительную работу.

"В настоящее время в связи с летними каникулами проводится разъяснительная работа. Трудовые инспекторы совместно с управлением общественной безопасности департамента полиции распространяют памятки о том, при каких условиях и на какие виды работ можно привлекать несовершеннолетних. Эта работа проводится в заведениях общественного питания, автомойках и других предприятиях. Жалоб по этому вопросу в департамент не поступало", – отметил Талгат Умбетияров.

Он также подчеркнул, что трудовая инспекция в соответствии с предпринимательским законодательством может проводить проверки только при наличии конкретного обращения или жалобы.

"Повторю ещё раз: мы проводим проверки только на основании жалоб и обращений работников. На данный момент таких жалоб не поступало", – сказал он.

По словам Талгата Умбетиярова, закон не позволяет проводить проверки без оснований.

"Согласно Предпринимательскому кодексу, для проведения проверки обязательно должно быть основание. То есть должны поступить жалобы от работников по конкретным фактам нарушений. Если таких жалоб нет, мы не имеем права проводить проверки без оснований", – пояснил заместитель руководителя департамента.

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