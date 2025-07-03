С начала года в Казахстане зарегистрировано 284 случая лесных пожаров на площади более 27 тысяч гектаров. В зоне риска остаются регионы с хвойными лесами, включая Восточно-Казахстанскую и Абайскую области. Об этом заявили представители Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК на площадке СЦК, передаёт BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос о возможности повторения катастрофических пожаров в Казахстане, заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Максат Елемесов подчеркнул:

"Гарантировать отсутствие пожаров невозможно. Пожар — это стихия. Важно, как оперативно мы его выявим и насколько быстро начнем тушить".

По его словам, на сегодня в стране зафиксировано 284 случая лесных пожаров на общей площади более 27 тысяч гектаров.

"При этом верховым пожаром, при котором полностью уничтожается лес, пройдено лишь 39 гектаров. Это говорит об оперативности наших коллег и совместной работе с МЧС", — отметил Елемесов.

Говоря о зонах риска, он сообщил, что в текущем году под особым контролем остаются регионы с хвойными лесами и засушливым климатом, в том числе Восточно-Казахстанская и Абайская области.

Спикер подчеркнул, что все поручения президента, данные после прошлых трагедий, выполняются, а работа по усилению оснащения лесных служб продолжается. Так же, им было отмечено, что пожар 2023 года показал ряд проблемных вопросов, касающихся материально-технического оснащения как резервата Семей-Орманы, так и в целом государственных лесовладельцев нашей страны.

С его слов, с 2023 года для Семей-Орманы было приобретено 10 новых пожарных автоцистерн марки КАМАЗ, 26 малых противопожарных комплексов, порядка 30 колесных тракторов различных модификаций. Сотрудники лесных пожарных станций обеспечены на 100% пожарной боевой одеждой, включая обувь, костюм, каску и краги.

Кроме того, Программа развития ООН безвозмездно передала около 160 радиостанций УКВ диапазона — как мобильных, так и носимых. Спонсорами были переданы четыре пожарные машины марки ГАЗ-3308.

"На сегодняшний день у Семей-Орманы на балансе при норме 66 пожарных автоцистерн имеется 79. Однако порядка половины из них подлежат списанию по причине истечения срока эксплуатации и износа", — пояснил спикер.

В рамках республиканского бюджета в текущем году планируется приобрести 34 пожарные автоцистерны с повышенной проходимостью и ёмкостью три кубометра. Эти машины смогут тушить лесные пожары в движении. Процедуры закупок сейчас проводятся, техника ожидается до конца августа.