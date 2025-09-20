Российские и белорусские спортсмены смогут поехать на зимние Олимпийские игры в Милан и Кортина-д’Ампеццо только в нейтральном статусе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. Национальные флаги, гимны и командные турниры для них будут закрыты, объявила глава комиссии МОК Кирсти Ковентри.

Это значит, что сборные по хоккею, керлингу и другим командным видам спорта не будут допущены. В личных дисциплинах участие атлетов из России и Беларуси будет зависеть от решения международных федераций. Причина ограничений — продолжающаяся война против Украины и грубое нарушение Олимпийской хартии, когда Олимпийский комитет России включил в свой состав спортивные организации из аннексированных регионов.

На Олимпиаде в Италии не будут звучать гимны и подниматься флаги РФ и Беларуси, победы спортсменов не попадут в официальный медальный зачет, а количество участников из этих стран останется ограниченным, как и на Играх-2024 в Париже. При этом часть федераций допускает россиян и белорусов в квалификациях (фигурное катание, конькобежный спорт), но другие — категорически против. Особенно жёстко высказался союз биатлона, отметив, что участие спортсменов с оружием из РФ и Беларуси вызовет "особое напряжение".