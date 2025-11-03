В Казахстане предложили ввести отдельную плату за отведение и очистку дождевых и дренажных вод. Соответствующий проект документа опубликован на сайте "Открытые НПА", передает BAQ.KZ.

Инициатором выступило Министерство промышленности и строительства РК. Новый документ под названием "Об утверждении Методики расчета стоимости и объемов предоставляемых услуг по отведению и очистке дренажных вод" предусматривает создание прозрачной и экономически обоснованной системы тарифов.

Согласно проекту, платить за "мокрый налог" будут только юридические лица, владеющие собственными системами ливневой канализации, подключёнными к централизованным сетям населённых пунктов. Физических лиц нововведение не коснётся.

Методика предполагает расчёт стоимости услуг на основе фактических данных о количестве осадков, площади водосбора и коэффициента стока.

Как отмечают разработчики, цель изменений — снизить риски подтоплений и повысить эффективность отвода дождевых, талых и дренажных вод за счёт развития инфраструктуры ливневой канализации.

Обсуждение проекта продлится до 11 ноября 2025 года.