"Мокрый налог": в Казахстане обсуждают введение платы за дренажные воды
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане предложили ввести отдельную плату за отведение и очистку дождевых и дренажных вод. Соответствующий проект документа опубликован на сайте "Открытые НПА", передает BAQ.KZ.
Инициатором выступило Министерство промышленности и строительства РК. Новый документ под названием "Об утверждении Методики расчета стоимости и объемов предоставляемых услуг по отведению и очистке дренажных вод" предусматривает создание прозрачной и экономически обоснованной системы тарифов.
Согласно проекту, платить за "мокрый налог" будут только юридические лица, владеющие собственными системами ливневой канализации, подключёнными к централизованным сетям населённых пунктов. Физических лиц нововведение не коснётся.
Методика предполагает расчёт стоимости услуг на основе фактических данных о количестве осадков, площади водосбора и коэффициента стока.
Как отмечают разработчики, цель изменений — снизить риски подтоплений и повысить эффективность отвода дождевых, талых и дренажных вод за счёт развития инфраструктуры ливневой канализации.
Обсуждение проекта продлится до 11 ноября 2025 года.
Самое читаемое
- В Астане тренера по боксу отправили под арест за хулиганство в Instagram
- Как изменятся пенсии и прожиточный минимум в Казахстане с января 2026 года
- Елена Рыбакина уверенно стартовала на Итоговом турнире WTA, обыграв Аманду Анисимову
- Спасатель из Астаны получил награду за спасение девушки на 14-м этаже
- Казахстанские школьники стали четырехкратными чемпионами мира по робототехнике в Панаме