Мокрый снег и метели придут в регионы Казахстана

В ближайшие три дня погода в Казахстане останется неустойчивой. В одних регионах ожидаются мокрый снег, гололед и метели, а в других воздух прогреется до +22 градусов. Синоптики также предупреждают о сильном ветре и туманах.

С 6 по 8 октября большая часть Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. В стране пройдут дожди.

На северо-западе, севере и востоке осадки будут уже по-зимнему – дождь перейдет в мокрый снег. Местами ожидаются гололед и низовые метели.

Практически по всей стране прогнозируется усиление ветра. Ночью и утром в отдельных районах будет туман.

Где потеплеет

Несмотря на снег в некоторых регионах, синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры.

На западе страны ночью ожидается от +2 до +12 градусов, днем воздух прогреется до +17…+22 градусов.

На северо-западе и севере в начале периода ночью температура может опускаться до -6 градусов, а днем составит около 0…+5 градусов. Позже потеплеет: ночью – до +3…+13, днем – до +5…+20 градусов.

На востоке и в центре страны ночью ожидается преимущественно 0…+7 градусов, днем – +2…+15.

Теплее станет и на юге и юго-востоке. Дневная температура постепенно повысится с +12…+17 до +17…+22 градусов. В горах будет прохладнее – ночью в начале периода возможны заморозки до 1-3 градусов.

Таким образом, с 6 по 8 октября погода в Казахстане будет контрастной: от мокрого снега и метелей на севере и востоке до +22 градусов на западе и юге.