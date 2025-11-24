24 ноября 2025 года в ряде регионов Казахстана ожидается сложная погода, которая может повлиять на состояние республиканских автодорог, передает BAQ.KZ.

По данным синоптиков, в Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях, а также в регионах Жетысу и Абай местами прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега.

Водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила безопасности, а также учитывать возможное ухудшение видимости и скользкость дорожного покрытия.

Дополнительную информацию о ситуации на трассах можно получить круглосуточно, обратившись в колл-центр 1403.