За восемь месяцев 2025 года, по данным Генеральной прокуратуры, в Казахстане зафиксировано 2 134 самоубийства и 2 127 попыток. Более половины из них – мужчины старше 30 лет. За сухими цифрами – сломанные судьбы, горе семей и молчаливая трагедия сильного пола, который до последнего пытается "держать удар". Почему мужчины чаще оказываются в группе риска и что толкает их на край? На вопросы BAQ.KZ отвечает психолог Яскар Сабитов.

Общество требует быть успешным

По словам психолога, современный мужчина живёт под постоянным давлением ожиданий.

"При всём развитии технологий и доступности информации, социальные сети формируют совершенно новую реальность. Сегодня общество не просто просит, а требует добиваться сверхрезультатов. Быть успешным, обеспеченным, эмоционально устойчивым", – говорит Яскар Сабитов.

Инфляция, кредиты, отсутствие социальных лифтов и качественных психологических центров только усиливают внутреннее напряжение.

"Мы не имеем культуры психологической помощи. Всё, что люди знают о психологии, они узнают из соцсетей, где мнениями делятся актёры, блогеры и певцы, далекие от профессии. Это искажает представление о человеческих возможностях", – отмечает эксперт.

Нас учили не плакать

Поколение мужчин, выросших в 80-90-е, воспитывалось на образах Шварценеггера и Рэмбо. На экране – герои, не знающие страха и боли. В жизни – заводы, дворы, насилие, где проявление слабости считалось проигрышем.

"Все это приводит к непризнанию своих ошибок, возможности ошибиться, стыдно обратиться за помощью, ведь это не принято и табуировано. Мужчина должен "вывозить" при любых ситуациях все это приводит к стрессу и перенапряжению", – говорит Сабитов.

От мужчины по-прежнему ждут, что он будет опорой семьи, финансовым гарантом, человеком. Но реальность куда жестче.

"Каким бы образованным ты ни был, без связей и денег реализоваться сложно. Без возможности "применить" себя, человек начинает страдать. Невозможность выполнить свою роль по обеспечению семьи создает перенапряжение и внутренний разрыв. Когда человек внутри себя мечется и не может найти успокоение от давящего груза, который в последствии превращается в пустоту внутри, это приводит к депрессии средней и тяжелой формы. Это создает также давление на человека, помимо экзистенциальных вопросов жизни", – объясняет психолог.

Почему мужчины не обращаются за помощью

"Мужчина не может поплакать, хотя имеет те же слезные железы, как и женщина. Так принято, что общество поделило мужчину как безэмоционального, неплачущего человека, а женщину как слабый пол, которая может плакать в виду эмоциональности. Кроме таких надуманных ролей, больше нет реальных физиологических, биологических различий, почему мужчина не может проявлять эмоций и, например, плакать", – говорит Сабитов.

В обществе также не принято поддерживать друг друга.

"Мы это не умеем. Когда мы звоним друзьям или родственникам и хотим поговорить по душам, мы слышим такие слова как "расслабься, успокойся, у меня еще хуже, главное живой и т.д.", слова, от которых не становится легче, а только становится стыдно, что проявил слабину и позволил себе раскрыться", – говорит психолог.

По его словам, страх быть осуждённым или сочтённым "слабым" делает обращение к психологу почти невозможным. При этом государственная система поддержки фактически отсутствует. В стране нет отдельного портала, где собрана информация о кризисных службах. Горячие линии либо не отвечают, либо работают формально.

Все ли дело в деньгах?

По словам Яскара Сабитова, далеко не каждый случай суицида связан с психиатрическими диагнозами.

"Люди с расстройствами личности, как правило, находятся под наблюдением специалистов, получают медикаментозное лечение и хотя бы минимальную поддержку", – поясняет он.

Куда чаще причиной становится сочетание социальных и экономических факторов. Такие как потеря работы, долги, невозможность реализовать себя, смерть близких. Всё это подталкивает человека к зависимостям, а затем – к отчаянию.

"Но если бы причина была только в деньгах или работе, тогда бы не уходили из жизни мировые звёзды: Курт Кобейн, Робин Уильямс, Честер Беннингтон. У них были миллионы, признание, поклонники. Это говорит о том, что проблема лежит гораздо глубже – во внутренней пустоте и отсутствии смысла", – говорит Сабитов.

Кризис среднего возраста

После 30-40 лет мужчины нередко оказываются в эмоциональной изоляции.

"Так называемый кризис среднего возраста сейчас молодеет и наступает уже в 30. Мужчина прожил половину жизни и оглядывается назад, что сделал, а что не успел. Вспоминает свои мечты и пытается понять, почему он не реализовал их так как хотел. Это крайне сложный период, кода мужчина может запить, уйти в себя надолго. Это период, когда важно переосмыслить себя и найти новые смыслы в жизни и психика не всегда успевает все это переработать", – объясняет Яскар Сабитов.

Если такой кризис приходит в относительно "сытые" времена, он проходит проще и быстрее. Но если человек заходит в него в крайнем стрессе, то выбраться из него довольно сложно.

В деревне сарай есть, а в городе – нет

Сельские жители подвергаются более высокому риску суицидов, говорит Яскар Сабитов.

"Здесь мне хочется сказать не совсем уместную вещь: мужчины не плачут, их просто находят висящим в сарае, а в городе сарая нету. Если в городе на встречах в кафе, барах я все больше наблюдаю рост обсуждения психологических проблем. Кто-то ходит к психологу и делится с ним проблемами. Я сам провожу тренинги в компаниях, поэтому культура психологической гигиены как-то потихоньку прививается в больших городах. В деревне этого нет, никто не видит примеров другой жизни, кроме грубого ручного труда, где ты должен постоянно пахать и максимум что ты можешь себе позволить в качестве отдыха это – алкоголь, баня и редкие встречи с односельчанами. Все фонды и горячие линии также находятся лишь в больших городах. Поэтому, да, уровень самоубийств там может быть выше", – отмечает психолог.

Психпомощь для больных?

Стереотипы советской психиатрии до сих пор живы.

"Отклики карательных подходов психиатрий былых времен создали крайне негативный образ психологической помощи в СНГ. Люди боятся, что тебя направят в психбольницу, поставят на учет, обколят и сделают овощем. В армии получить белый военный билет (не годен по психологическим причинам) означало не устроиться на нормальную работу и общество будет на тебя косо смотреть", – рассказывает Сабитов.

Всё это создало не то, что недоверие, а неимоверный страх и непринятие психологической помощи на бессознательном уровне.

Система, которая не работает

Психологические службы в школах, армии, вузах – лишь формальность, утверждает Яскар Сабитов.

"Школьный психолог проводит тесты, не зная, как их интерпретировать. Я знаю достаточное количество случаев, когда после обращения к школьному психологу начинался буллинг ребенка. То есть уже в школе идет подрыв доверия к психологической помощи. Армейский психолог – персона для отчётности, к которой никто не пойдёт. Нужен полный пересмотр подходов", – убеждён специалист.

Что нужно делать

По мнению Сабитова, стране необходима отдельная государственная программа по мужскому ментальному здоровью.

"Психолог должен быть в каждой компании, на предприятии, в учебных заведениях. Общество должно воспринимать обращение к психологу как элемент гигиены, а не слабость", – подчеркивает он.

Более того, Яскар Сабитов предлагает создать полноценные институты и даже министерство социальных психологов, которые будут заниматься исследованиями, опросами по вопросам семьи, детей, безработицы и, конечно, суицидов и других проблем нашего общества.

Что помогает мужчинам выжить

Яскар Сабитов называет очень простые вещи, которые помогают представителям сильного пола выйти из "тупика".

"Наличие возможности поговорить с эмпатичным другом, родственником, партнером, который примет и выслушает и не будет глушить боль человека надуманными сравнениями с другими или рассказывать, а как ему плохо сейчас", – говорит он.

В своей работе он выделил несколько пунктов психического здоровья:

Активности – минимум прогулка 30 минут в день и хотя бы бассейн раз в неделю.

Социальные контакты, встречи с друзьями, знакомыми, возможность выговорится, отвлечься.

Уметь отдыхать, научится переключаться с задач на другие альтернативные мысли.

Чтение необходимой литературы и работа с психологом.

Как близкие могут распознать тревогу

Если мужчина стал замкнутым, отстранённым, шутит о смерти, страдает бессонницей, теряет вес – это сигналы бедствия.

"Сутулость, тяжёлый взгляд, раздражительность, пассивная агрессия – признаки депрессии", – говорит специалист.

На вопрос, что бы он сказал всем мужчинам страны, Сабитов отвечает просто:

"Перестань выполнять надуманные обществом роли, ты такой какой есть. Да, мы с тобой не все успеем в этой жизни, она у нас очень короткая. Прими это как можно раньше. Наполни жизнь смешными, интересными, моментами, дурачься, веселись, когда позволяет возможность. Если хочешь, купи себе эту машинку или вертолетик. Пусть просто лежит на полке. Окружай себя понимающими, помогающими и эмпатичными людьми и сам станешь таким. Избегай осуждающих, сплетничающих, мелочных и завистливых. Всегда, всегда оставляй время для себя, даже если у тебя большая семья. Ежегодно проводи чекап организма, хотя бы минимум по общим анализам", – сказал психолог.

Чаще всего в нашем обществе мужчина, которому нельзя плакать, оказывается один на один с болью. И пока окружение продолжает требовать от него быть железным, статистика смертей будет оставаться железно высокой.