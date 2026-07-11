«Мөлдір бұлақ»: В Актау собрано 3 тонны мусора

В Актау в рамках общенациональной экологической инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан» состоялся второй этап республиканской экологической акции «Мөлдір бұлақ».

Основной площадкой акции стала набережная «Самал теңізі» в 15-м микрорайоне Актау, где были организованы масштабные работы по очистке побережья Каспийского моря. В экологическом мероприятии приняли участие около 500 человек — сотрудники аппарата акима Мангистауской области, представители территориальных департаментов и государственных органов, молодежь, волонтеры, общественные активисты и жители города. По итогам акции с побережья Каспийского моря было собрано и вывезено около 3 тонн мусора.

В акции приняли участие руководитель департамента водной политики Министерства водных ресурсов и ирригации Серикжан Бекетаев, а также аким Актау Абилкаир Байпаков.

Руководитель департамента водной политики Министерства водных ресурсов и ирригации Серикжан Бекетаев подчеркнул, что сохранение водных объектов является одним из ключевых направлений государственной экологической политики.

— Сегодня Министерство водных ресурсов и ирригации совместно с местными исполнительными органами проводит республиканскую экологическую акцию «Мөлдір бұлақ» в рамках инициативы «Таза Қазақстан». Она одновременно проходит в регионах страны и направлена на очистку водоемов и прибрежных территорий, сохранение водных ресурсов и повышение экологической культуры населения. Сегодняшнее мероприятие проходит на побережье Каспийского моря — уникального природного достояния Казахстана и всего мира. Его сохранение требует постоянного внимания, совместных усилий государства и общества, а также бережного отношения каждого гражданина, — отметил он.

Аким Актау Абилкаир Байпаков отметил, что экологические акции являются важным вкладом в сохранение окружающей среды и формирование культуры бережного отношения к природе.

— Сегодня около 500 человек объединились ради общей цели — сохранить чистоту побережья Каспийского моря. Благодаря совместным усилиям удалось собрать и вывезти порядка трех тонн мусора. Это наглядный результат того, что только совместными усилиями государства, общественности и неравнодушных жителей можно добиться реальных изменений. Для Актау подобные мероприятия уже стали доброй традицией: каждую неделю по инициативе жителей, организаций и общественных объединений проводятся акции по благоустройству и санитарной очистке города. «Таза Қазақстан» — это не разовая кампания, а долгосрочная работа по формированию экологической культуры и личной ответственности каждого за чистоту родного края. Призываю всех жителей и гостей города бережно относиться к окружающей среде и сохранять чистоту нашего общего дома, — сказал аким.



Отметим, что второй этап республиканской экологической акции «Мөлдір бұлақ» одновременно прошел в 12 регионах Казахстана. В Мангистауской области, где отсутствуют природные родники, основные работы были сосредоточены на очистке побережья Каспийского моря и территории озера Караколь.

Экологическая акция в очередной раз продемонстрировала, что «Таза Қазақстан» — это не просто масштабная общенациональная инициатива, а эффективный механизм объединения государства и общества вокруг общей цели — сохранения природы, повышения экологической ответственности и формирования культуры чистоты. Собранные и вывезенные три тонны мусора стали еще одним подтверждением того, что совместные усилия способны приносить реальный результат и вносить весомый вклад в сохранение уникальной экосистемы Каспийского моря.