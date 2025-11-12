Молдова планирует вступить в Евросоюз в 2028 году
Правительство рассчитывает завершить переговоры с ЕС к 2028 году.
Сегодня, 07:46
83Фото: dpa/picture alliance
Правительство Молдовы намерено завершить переговоры с Европейским союзом и подписать договор о присоединении в 2028 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.
Позиция была озвучена после заседания Национальной комиссии по европейской интеграции, на котором обсуждался последний доклад Европейской комиссии. Мунтяну отметил, что Молдавию похвалили за работу и достигнутый прогресс.
Премьер подчеркнул, что страна заслужила членство в ЕС и перечислил задачи, которые предстоит выполнить перед вступлением: преобразовать национальную экономику по европейским стандартам и создать сильное государственное управление.
