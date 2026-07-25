Молнии спровоцировали четыре лесных пожара за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировали четыре лесных пожара.
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По предварительным данным, причиной всех возгораний стали грозовые разряды. Два пожара произошли на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы», еще по одному — в государственных национальных природных парках «Буйратау» и «Катон-Карагай».
Как сообщили в профильном ведомстве, очаги возгорания были своевременно обнаружены во время патрулирования лесной охраны и с помощью системы раннего выявления пожаров. Благодаря оперативной работе лесников и привлечению необходимой техники все пожары удалось быстро локализовать, не допустив их распространения.
В связи с сохранением грозового фронта государственная лесная охрана и силы «Казавиалесоохраны» продолжают работу в усиленном режиме. Авиационное патрулирование и мониторинг лесных массивов ведутся на постоянной основе.
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