Молнии спровоцировали четыре лесных пожара за сутки в Казахстане

По предварительным данным, причиной всех возгораний стали грозовые разряды. Два пожара произошли на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы», еще по одному — в государственных национальных природных парках «Буйратау» и «Катон-Карагай».

Как сообщили в профильном ведомстве, очаги возгорания были своевременно обнаружены во время патрулирования лесной охраны и с помощью системы раннего выявления пожаров. Благодаря оперативной работе лесников и привлечению необходимой техники все пожары удалось быстро локализовать, не допустив их распространения.

В связи с сохранением грозового фронта государственная лесная охрана и силы «Казавиалесоохраны» продолжают работу в усиленном режиме. Авиационное патрулирование и мониторинг лесных массивов ведутся на постоянной основе.