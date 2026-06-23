Молния поджгла Западно-Алтайский заповедник

В Западно-Алтайском государственном природном заповеднике ликвидировали лесной пожар, вспыхнувший из-за грозового разряда. Благодаря слаженной работе и своевременному обнаружению очага, сотрудникам заповедника совместно со специалистами «Казавиалесоохраны» и подразделениями ДЧС удалось локализовать возгорание прямо в день его обнаружения.

На следующий день пожар был полностью потушен, а огонь не успел нанести масштабный урон экосистеме, охватив площадь всего в 0,36 гектара. К счастью, никакой угрозы для близлежащих населенных пунктов не возникло. В ликвидации огня в горно-лесной местности приняли участие 24 человека и 5 единиц специальной техники. Важную роль в тушении сыграл вертолет Ми-8 «Казавиалесоохраны», который произвел три точечных сброса воды на очаг возгорания.

Сразу после окончательного уничтожения пламени на выгоревшей территории было организовано круглосуточное окарауливание и жесткий контроль за обстановкой, чтобы исключить риск повторного воспламенения от тлеющих корней. На фоне этого инцидента спасатели и администрация заповедника напоминают, что в период высокой пожарной опасности даже небольшая неосторожность может обернуться экологической катастрофой.

Посетителей просят бережно относиться к природе, строго соблюдать правила безопасности, не бросать окурки, не оставлять после себя мусор и ни в коем случае не разводить костры в неположенных местах.