Молния повредила пассажирский самолет в Индии: на борту находились 110 человек
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Самолет авиакомпании IndiGo попал под удар молнии при заходе на посадку в индийском Лакхнау. Несмотря на повреждение носовой части, лайнер благополучно приземлился. Никто из 104 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал, передает BAQ.KZ со ссылкой на Times of India.
Рейс 6E925 летел из Патны в Лакхнау. Молния ударила в самолет уже при приближении к аэропорту.
Во время полета пилоты не знали, насколько серьезно поврежден лайнер. Они сообщили о попадании молнии диспетчерам, однако масштаб повреждений стал понятен только после посадки.
Пострадал носовой обтекатель самолета – часть корпуса, которая закрывает установленный в носу метеорадар.
После осмотра Airbus A320 временно отстранили от полетов. Инженеры должны провести полную проверку и ремонт. Вернуться к рейсам самолет сможет только после разрешения индийского авиационного регулятора.
В аэропорту отметили, что современные пассажирские самолеты рассчитаны на удары молнии, однако после таких случаев их обязательно тщательно проверяют.
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