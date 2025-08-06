Трагедия произошла в селе Ақешкі Жетысуской области: во время грозы молния ударила всадника, предположительно в момент, когда он разговаривал по телефону. В результате удара погиб не только сам мужчина, но и его лошадь и собака, находившиеся рядом, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в полиции, по факту гибели начато досудебное расследование. Назначены необходимые судебные экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.

"Уважаемые жители, особенно скотовладельцы! В период неблагоприятных погодных условий настоятельно рекомендуем соблюдать меры предосторожности, находиться в безопасных местах и не подвергать свою жизнь опасности. Берегите себя и своих близких", — обратились в Департаменте полиции.