  • 6 Августа, 17:11

Молния убила всадника, его лошадь и собаку в Жетысу

Погиб на поле/

Сегодня, 16:59
АВТОР
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unsplash Сегодня, 16:59
Сегодня, 16:59
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Фото: unsplash

Трагедия произошла в селе Ақешкі Жетысуской области: во время грозы молния ударила всадника, предположительно в момент, когда он разговаривал по телефону. В результате удара погиб не только сам мужчина, но и его лошадь и собака, находившиеся рядом, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в полиции, по факту гибели начато досудебное расследование. Назначены необходимые судебные экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.

"Уважаемые жители, особенно скотовладельцы! В период неблагоприятных погодных условий настоятельно рекомендуем соблюдать меры предосторожности, находиться в безопасных местах и не подвергать свою жизнь опасности. Берегите себя и своих близких", — обратились в Департаменте полиции.

 
 
 
 
 
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Публикация от Адыл Бейсенбаев (@taldykorganec_kolesa)

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