Молния убила всадника, его лошадь и собаку в Жетысу
Погиб на поле/
Сегодня, 16:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:59Сегодня, 16:59
49Фото: unsplash
Трагедия произошла в селе Ақешкі Жетысуской области: во время грозы молния ударила всадника, предположительно в момент, когда он разговаривал по телефону. В результате удара погиб не только сам мужчина, но и его лошадь и собака, находившиеся рядом, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в полиции, по факту гибели начато досудебное расследование. Назначены необходимые судебные экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.
"Уважаемые жители, особенно скотовладельцы! В период неблагоприятных погодных условий настоятельно рекомендуем соблюдать меры предосторожности, находиться в безопасных местах и не подвергать свою жизнь опасности. Берегите себя и своих близких", — обратились в Департаменте полиции.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Казахстанец устроил истерику и угрожал самоподжогом депутату
- Концерт Дженнифер Лопес в Алматы под угрозой срыва
- Депутат ответила на критику после высказывания о костюмах Дженнифер Лопес
- "Ни ногой в этот роддом": астанчанки назвали места с самыми плохими условиями для рожениц
- Похороны Талгата Мусабаева пройдут 6 августа в Алматы