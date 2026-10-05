До 1200 коров увеличат дойное стадо на ферме в Карагандинской области

В Карагандинской области молочная ферма планирует увеличить число дойных коров до 1 200 и довести средний удой до 40 литров в сутки. Сейчас на предприятии содержат около 850 коров голштино-фризской породы, а средний показатель составляет 33-34 литра. За счет чего хозяйство намерено нарастить производство, какую роль в этом играет комфорт животных и зачем на ферме создают условия для обучения студентов, корреспонденту BAQ.kz рассказал руководитель ТОО «МФ Рамадан» Жарас Канапин.

Молочная ферма официально открылась в мае 2025 года. Поэтому предприятие фактически продолжает одновременно работать и достраивать инфраструктуру, необходимую для выхода на запланированные показатели.

Сегодня здесь получают порядка 27-28 тыс. литров молока в сутки. Продукцию направляют на дальнейшую переработку, одним из покупателей является RenMilk в Караганде.

Однако нынешние объемы в хозяйстве не считают окончательными.

Сколько должна давать одна корова

Основу стада составляют коровы голштино-фризской породы.

Сегодня средний суточный удой составляет около 33–34 литров на одну корову.

Следующая задача предприятия – увеличить дойное стадо до 1 200 голов и одновременно довести продуктивность примерно до 40 литров.

«На сегодняшний день у нас средний удой составляет 33-34 литра. Наша задача – доить 1 200 коров и добиться того, чтобы удой составлял 40 литров. Тогда я как предприниматель буду доволен», – рассказал Жарас Канапин.

Для предприятия принципиально важно увеличивать не только количество животных.

При промышленном производстве каждый дополнительный литр от одной коровы в масштабах всего стада превращается уже в существенный объем продукции.

Поэтому рост поголовья идет параллельно с изменением условий содержания.

Зачем строят еще два коровника

На территории предприятия возводят два новых коровника.

Каждый из них рассчитан примерно на 440 голов. Таким образом, новые помещения смогут вместить около 880 животных.

При этом они должны отличаться от уже действующих корпусов по технологическому оснащению.

Одно из основных новшеств – автоматизированный климат-контроль.

В коровниках предусмотрены боковые надувные шторы, вентиляция, приточная система и датчики.

Система должна реагировать на изменение условий внутри помещения: при необходимости регулировать поступление воздуха и помогать поддерживать необходимый микроклимат.

При строительстве используются и сэндвич-панели, которые позволяют лучше сохранять необходимую температуру внутри здания.

Для предприятия все эти решения имеют не только бытовое значение.

Комфорт коровы рассматривается как один из факторов производительности.

Можно ли комфорт измерить молоком

Разница между нынешним средним удоем и поставленной целью составляет примерно 6–7 литров на одну корову в сутки.

Часть этого роста предприятие рассчитывает получить за счет улучшения условий содержания.

«Эта ферма рассчитана на 40 литров. Если корова будет давать меньше молока, это будет неэффективно. Чтобы производство было эффективным и молока было больше, мы улучшаем комфорт животных», – объяснил руководитель хозяйства.

При этом новые коровники становятся не просто дополнительным помещением для расширения стада.

Предприятие пытается создать в них условия именно для более продуктивного поголовья.

При этом показатель в 40 литров пока остается целью, к которой хозяйство намерено прийти после дальнейшего развития фермы.

Как доят сотни животных

Еще один важный элемент производственной системы – доильный зал.

Здесь используется оборудование немецкой компании GEA и доильная установка типа «карусель».

Коровы последовательно заходят на движущуюся платформу, проходят доение и после завершения процесса выходят.

Для хозяйства с сотнями животных подобная организация позволяет выстроить стабильный производственный цикл.

При этом задача предприятия заключается не только в получении максимального количества молока в определенный сезон.

Важна круглогодичная стабильность поставок.

«Мы пытаемся ежедневно поставлять на наши заводы молоко высокого качества. Нам нужен гарантированный объем. Мы и зимой, и летом поставляем молоко на постоянной основе», – отметил Канапин.

Сегодня молоко с фермы отправляется в том числе компании RenMilk.

Зачем коровам включают музыку

Есть на ферме и менее технологичная особенность. Животным здесь действительно включают классическую музыку.

При этом предприятие не приводит расчетов, которые позволяли бы напрямую связать музыку с дополнительными литрами молока. Поэтому рассматривать ее как самостоятельную технологию повышения удоев было бы неправильно.

Основной акцент хозяйство делает на конкретных условиях содержания – температурном режиме, вентиляции, кормлении, ветеринарном сопровождении и общем комфорте животных.

Классическая музыка в этом случае становится лишь дополнительным элементом создаваемой среды.

Кто работает на ферме

Несмотря на автоматизацию, молочное производство остается зависимым от квалифицированных специалистов.

Сегодня на предприятии официально работают 75 человек.

Около 70% сотрудников – местные жители.

Средняя заработная плата, по словам руководителя, составляет примерно 350-400 тысяч тенге на руки.

Однако закрыть все необходимые вакансии только за счет жителей близлежащих населенных пунктов не всегда удается.

Ветеринаров, осеменаторов, специалистов по кормлению и других профильных работников приходится приглашать из других регионов страны. Часть из них работает вахтовым методом.

Поэтому кадровый вопрос на предприятии решили связывать не только с поиском уже готовых специалистов.

Обучение студентов

Одно из направлений – дуальное обучение. Студенты приезжают на предприятие два раза в неделю. Для обучения на территории фермы предусмотрен специальный класс.

Главная особенность такого подхода заключается в возможности совмещать теорию с реальными производственными процессами.

Будущие специалисты могут наблюдать за доением, кормлением животных и ветеринарным обслуживанием.

«Переходим на дуальное обучение. Студенты не будут каждый день находиться за партой, они будут два раза в неделю приезжать к нам на ферму. Мы строим специальный класс, и там они смогут наблюдать за доением, кормлением и ветеринарным обслуживанием. Тем самым мы хотим вызвать у молодого поколения интерес к животным и ветеринарному делу», – рассказал Жарас Канапин.

Для хозяйства это еще и возможность заранее готовить кадры под собственное производство.

С учетом планов по расширению поголовья потребность в специалистах будет только увеличиваться.

Из чего сложилась стоимость проекта

Проект финансируется за счет нескольких источников.

Около 60% средств – собственные, еще 40% – заемные с государственной поддержкой.

Для нового молочного комплекса доступ к долгосрочному финансированию имеет особое значение: основные расходы предприятие несет до выхода на полную производственную мощность.

Канапин признает, что без государственной поддержки хозяйство могло не решиться на столь крупный проект.

«Если бы не поддержка государства, не пошли бы на риск», – отметил он.

При этом точную себестоимость одного литра молока на предприятии пока не называют.

Причина заключается в том, что ферма продолжает находиться в инвестиционной фазе.

«Я на этот вопрос пока не могу ответить, потому что у нас новая ферма. Мы еще находимся в расчетах, еще находимся в инвестициях. На этот вопрос сможем ответить через полгода», – пояснил Канапин.

Что изменится после расширения

Сегодня отправной точкой для хозяйства являются около 850 коров, 33-34 литра среднего удоя и 27-28 тыс. литров молока в сутки.

Следующая цель – 1 200 дойных коров и около 40 литров от каждой.

Для этого предприятие одновременно строит новые помещения, внедряет климат-контроль и занимается подготовкой будущих специалистов.

В результате дальнейший рост производства здесь связывают не только с количеством животных.

Предприятию необходимо одновременно увеличить стадо, добиться более высокой продуктивности каждой коровы и сохранить стабильные круглогодичные поставки молока. Именно поэтому инвестиции направляются не только в поголовье, но и в микроклимат, оборудование и кадры.