Молочный кластер на 6 тысяч коров создают в Карагандинской области

В Карагандинской области ТОО «Евразия Инвест» создает крупный молочный комплекс, рассчитанный в перспективе на 6 тысяч дойных коров. Животных завозят постепенно, параллельно строятся новые производственные помещения и внедряются цифровые технологии. На ферме каждой корове присваивают индивидуальный электронный идентификатор, а автоматическая система после доения направляет животных в необходимые зоны. Как устроен современный молочный комплекс и почему специалисты называют доильный зал его сердцем, выяснила корреспондент BAQ.kz во время пресс-тура.

Как создают молочный кластер

Проект ТОО «Евразия Инвест» рассчитан на поэтапное расширение производства. В перспективе предприятие планирует сформировать дойное стадо численностью 6 тысяч голов.

Первая очередь комплекса предусматривает содержание 1200 дойных и около 900 сухостойных коров. Поголовье формируют постепенно – ежемесячно на предприятие поступает примерно 250 животных.

Основная задача на ближайшее время – довести количество дойных коров до 1200 к зимнему периоду. Параллельно ведется строительство второй очереди фермы. Ее запуск предварительно ожидается в середине 2027 года.

По мере расширения комплекса планируется устанавливать более мощное оборудование, в том числе роторные доильные установки на 80 мест каждая.

Однако для обслуживания многотысячного стада недостаточно только новых помещений и оборудования. Необходимо организовать движение животных, ветеринарный контроль и учет всех производственных процессов.

Именно поэтому на ферме особое внимание уделяют автоматизации.

Почему доильный зал называют сердцем фермы

Во время посещения комплекса эксперт по управлению молочными фермами Сергей Телюк познакомил журналистов с особенностями организации производства.

По его словам, одним из главных объектов является доильный зал, который он называет «сердцем каждой фермы».

К нему ведут специальные скотопрогоны. По ним коровы перемещаются из помещений содержания на доение, а затем возвращаются обратно.

Именно здесь сосредоточена значительная часть технологического оборудования, от работы которого зависит организация всего производственного процесса.

На крупных фермах особенно важно обеспечить последовательное движение животных. Если поголовье составляет несколько тысяч коров, необходимо не только провести доение, но и своевременно определить, каким животным требуется дополнительный осмотр или другая процедура.

Для этого на предприятии используют цифровую систему управления стадом.

Каждой корове присваивают индивидуальный электронный идентификатор – респондер. С его помощью оборудование распознает животное и связывает его с информацией, которая хранится в электронной базе.

На ферме используются две программы – DairyPlan и Uniform.

DairyPlan отвечает за взаимодействие с оборудованием и идентификацию животных. Uniform предназначена для управления стадом и технологическими процессами.

В электронную историю каждой коровы вносят сведения о вакцинации, ветеринарных процедурах, осеменении, УЗИ-диагностике и других мероприятиях. Благодаря этому специалисты могут отслеживать состояние конкретного животного, даже когда поголовье исчисляется тысячами.

Как автоматика определяет, куда направить корову

Одна из особенностей фермы – автоматическая сортировка животных после доения.

Когда корова выходит из доильного зала, система считывает ее электронный идентификатор и определяет дальнейший маршрут.

Если животному не требуется дополнительная процедура, оно возвращается в свою группу.

Если же специалист заранее внес в программу соответствующее задание, автоматика направляет конкретную корову в отдельную зону. Например, для ветеринарного осмотра или санитарного обслуживания. Это позволяет не искать нужное животное вручную среди большого стада и упрощает организацию ежедневных процедур.

При этом автоматика не принимает ветеринарные решения самостоятельно. Необходимые мероприятия определяют специалисты, а цифровая система помогает организовать их выполнение.

Электронный учет на ферме используется не только для хранения информации, но и для управления производственными процессами.

В каких условиях содержат коров

Еще одна особенность комплекса – беспривязное содержание животных. Коровы могут свободно перемещаться внутри помещения, подходить к корму и воде, а также самостоятельно выбирать место и время для отдыха. Места для лежания оборудованы специальными матрасами.

Как объясняют специалисты предприятия, при организации производства важно учитывать условия содержания животных. Комфорт коров напрямую связан с их состоянием, поэтому помещения и оборудование проектируются с учетом потребностей стада.

Вместе с тем даже высокая степень автоматизации не исключает участия человека.

Сотрудники продолжают контролировать работу оборудования, следить за состоянием животных и проводить необходимые ветеринарные процедуры.

Для крупного молочного комплекса особенно важно, чтобы персонал умел работать не только с животными, но и с программами управления производством.

Кто будет управлять многотысячным стадом

На предприятии работают казахстанские специалисты, в том числе молодые сотрудники, которые осваивают цифровые системы, технологические карты и производственные протоколы.

В подготовке кадров участвует Сергей Телюк. По его словам, в Казахстане он работает около семи лет, а непосредственно на проекте ТОО «Евразия Инвест» – порядка шести месяцев.

Одной из задач консультационного сопровождения является передача практического опыта местным специалистам.

Это особенно важно с учетом дальнейшего расширения комплекса. Сотрудники, которые сегодня участвуют в работе первой очереди, смогут применять полученные знания при запуске следующих производственных объектов.

В ближайших планах предприятия – продолжить формирование поголовья и строительство второй очереди фермы.

По мере увеличения количества животных будут расширяться производственные мощности и внедряться дополнительные технологические решения.

В перспективе молочный кластер рассчитан на 6 тысяч дойных коров. При этом управление стадом строится на индивидуальном учете каждого животного – от ветеринарных процедур до автоматической сортировки после доения.

Такой подход позволяет предприятию постепенно увеличивать масштабы производства, сохраняя контроль за состоянием животных и организацией работы фермы.