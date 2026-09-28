Молочный завод в Акмолинской области едва не встал из-за отключения воды

В Акмолинской области строительство молочного завода стоимостью 6,9 млрд теңге оказалось под угрозой остановки после отключения водоснабжения. Вмешалась прокуратура, после чего воду на объект вернули в тот же день, передает BAQ.KZ.

Речь идет о проекте ТОО «Burabay Milk».

Во время строительства объект остался без воды. Это создало проблемы для продолжения работ и могло привести к остановке проекта.

Инвестор обратился за помощью. Ситуацию взяла на контроль прокуратура Акмолинской области при координации Комитета по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры.

После работы с ответственными организациями водоснабжение восстановили в тот же день. Строительство продолжилось без длительной паузы.

Сам проект рассчитан на выпуск более 9 тысяч тонн молочной продукции в год.

После выхода предприятия на проектную мощность ожидается создание новых рабочих мест. Ежегодные налоговые поступления в бюджет оцениваются примерно в 942 млн теңге.

Запуск завода запланирован на 2026 год.

Сейчас проект остается на сопровождении прокуратуры Акмолинской области. Ведомство продолжает следить за вопросами, которые могут повлиять на сроки строительства и запуск предприятия.