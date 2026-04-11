В Караганде 16-летняя девушка сидела на самом краю крыши девятиэтажного дома на улице Университетской, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники патрульной полиции прибыли на место, чтобы помочь подростку. Сначала они пытались поговорить с ней и убедить спуститься, но она не реагировала. Тогда полицейские осторожно приблизились и смогли переместить девушку в безопасное место.

Из-за пережитого стресса подросток потеряла сознание. Полицейские оказали ей первую помощь и вернули в сознание, после чего передали врачам скорой помощи.

Сейчас она находится под наблюдением медиков.