32-летняя жительница Екатеринбурга, блогер Мариана, получила серьёзную травму позвоночника, пытаясь снять первое видео для своего блога. Девушка решила повторить популярный тренд под песню Ники Минаж, в котором участницы балансируют на каблуках на нестабильных предметах, передает BAQ.KZ.

Мариана встала одной ногой на кастрюлю с банкой детской смеси, при этом находясь на столешнице и в обуви на шпильке. Потеряв равновесие, она упала. Позже врачи диагностировали у неё компрессионный сгибательный неосложнённый перелом тела девятого грудного позвонка (Th9).

"Решила начать вести блог, первая контент-съёмка — и вот я выхожу от врача с диагнозом. Ирония? Карма? Или просто жизнь, которая всегда проверяет нас на прочность в самый неожиданный момент", — написала Мариана в соцсетях.

Восемь недель назад она стала мамой — родила сына. Блог Марианы посвящён материнству, беременности и жизни с новорождённым. Ранее она работала мастером маникюра.

В результате травмы Мариане предстоит носить корсет минимум три месяца. Без него она не сможет свободно передвигаться по дому и управлять автомобилем.