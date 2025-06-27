Трагедия произошла в одном из отдалённых сёл Буландынского района Акмолинской области. Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, 26 июня в хозяйственной постройке дома было обнаружено тело девушки. По предварительной версии, женщина совершила суицид через повешение, передаёт BAQ.KZ.

Тело обнаружили родственники, когда вернулись домой. Погибшая была матерью младенца. По предварительной информации, семья считалась благополучной, каких-либо признаков бедственного положения или насилия ранее не фиксировалось.

В социальных сетях появилось предположение, что причиной отчаянного поступка могла стать послеродовая депрессия. Однако официального подтверждения этому пока нет.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, следствию предстоит выяснить все обстоятельства и возможные мотивы трагедии.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, постнатальная (послеродовая) депрессия может развиться у каждой четвёртой женщины в мире. Это состояние сопровождается тревожностью, чувством безысходности и, в тяжёлых случаях, — суицидальными мыслями. Особенно уязвимыми считаются женщины, проживающие в сельской местности, где отсутствует доступ к квалифицированной психологической помощи.

Специалисты подчёркивают важность своевременной поддержки молодых матерей и необходимости открытого разговора о ментальном здоровье.