«Молодец, красавчик!»: на Алаколе боец СОБР спас потерявшего сознание парня

На побережье Алаколя боец СОБР спас молодого человека, который внезапно потерял сознание и перестал нормально дышать. Инцидент произошел 13 июля возле одной из популярных баз отдыха. Во время патрулирования сотрудники спецподразделения полиции заметили парня, которому стало плохо.

По словам очевидцев, его состояние стремительно ухудшалось, и счет шел на минуты. Старший инспектор СОБР, капитан полиции Асланбек Абдельдинов сразу приступил к реанимационным мероприятиям. После оказания первой помощи молодой человек вновь начал дышать.

Молодец, красавчик! — сказал полицейский, увидев, что парень пришел в себя.

До приезда скорой помощи капитан полиции оставался рядом с пострадавшим, контролируя его состояние, а другие сотрудники СОБР встречали медиков и показывали кратчайший путь к месту происшествия. После этого молодого человека передали врачам. По данным полиции, сейчас его жизни ничего не угрожает.