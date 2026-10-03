Almaty SuperSki: Кок-Жайлау будет легкими Алматы - в горах прошла акция по посадке деревьев

На Кок-Жайляу состоялась экологическая акция по посадке деревьев с участием молодежи и студентов Алматы. В инициативе приняли участие министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров, аким Алматы Дархан Сатыбалды, генеральный директор компании «Kazakh Tourism Development Ltd.» Ержан Еркинбаев, а также представители профильных научных организаций. В рамках акции участники высадили около 2 тысяч елей Шренка.

Экологическая акция стала продолжением открытого диалога с молодежью Алматы по проекту Almaty SuperSki. Ранее молодые алматинцы предложили обсудить проект, его влияние на развитие горных территорий и будущее Кок-Жайляу. В ходе ряда встреч студенты и молодежь смогли задать интересующие их вопросы, высказать свое мнение и обсудить предложения с представителями проекта.

Участие молодежи в экологической акции стало практическим продолжением этого диалога. Молодые алматинцы непосредственно присоединились к посадке деревьев и внесли свой вклад в сохранение природной территории. Цель акции — формирование экологической культуры, призыв к бережному отношению к горам и вовлечение молодого поколения в конкретные инициативы по охране природы.

Главным событием мероприятия стала совместная посадка первого дерева руководством и приглашенными гостями. После этого участники разделились по участкам и приступили к массовой высадке деревьев.

«Сегодня на территории будущего курорта Кок-Жайляу проходит экологическая акция по посадке деревьев. Это важный проект, направленный на придание нового импульса туристическому развитию Алматы и всего региона, а также создание дополнительных возможностей для жителей и гостей города. При этом при развитии туристической инфраструктуры особое внимание должно уделяться сохранению природы. Мы руководствуемся принципом ответственного природопользования: в случае удаления одного дерева должно быть обеспечено взамен высаживание десяти деревьев. При этом ни одно дерево, занесенное в Красную книгу, на территории реализации туристического кластера не будет пересажено или вырублено. Уверен, что при соблюдении всех экологических требований проект позволит совместить развитие туризма и экономики с сохранением природного наследия. Это богатство, которое мы должны сохранить и передать будущим поколениям», — сказал А. Куантыров.

Аким Алматы Д. Сатыбалды отметил важность участия молодежи в экологических инициативах.

«Горы — неотъемлемая часть Алматы и его самобытности. Для нас важно, чтобы молодежь не оставалась в стороне от вопросов, связанных с будущим города и его природных территорий. Такие инициативы позволяют не только говорить об экологии, но и лично участвовать в конкретной работе по защите природы», — сказал он.

Ержан Еркинбаев отметил, что экологические мероприятия должны проводиться до следующих этапов реализации проекта Almaty SuperSki.

«Для нас важно, что молодежь Алматы сама проявляет интерес к будущему города, наших гор и Кок-Жайляу. Ранее мы провели ряд открытых встреч, выслушали мнение молодежи и ответили на ее вопросы. Наша позиция проста: любое развитие должно начинаться с уважения к природе. Поэтому до следующих этапов реализации проекта Almaty SuperSki мы начинаем с конкретных экологических мероприятий. Высадка новых деревьев — один из таких шагов. Кок-Жайляу должен оставаться легкими Алматы», — сказал он.

В мероприятии приняли участие студенты и молодые жители города, в том числе учащиеся профильных специальностей. К акции также присоединились представители кафедры ботаники и агроэкологии факультета биологии и биотехнологии КазНУ имени аль-Фараби и специалисты других профильных научных организаций.