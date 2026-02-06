Сегодня в Костанае на базе центра "IQostanay" стартовал республиканский семинар "Auyl Jastary", приуроченный к объявленному Главой государства Касым-Жомартом Токаевым Году цифровизации. Мероприятие, организованное "Ауыл" партиясы, направлено на сокращение цифрового разрыва между городом и селом и укрепление технологической конкурентоспособности молодежи.

Содержание семинара не ограничилось вопросами технологий, затронув значимость проводимых в стране Конституционных реформ. В рамках новой правовой архитектуры активность молодежи в государственном управлении и реализации реформ была рассмотрена как ключевой фактор повышения политической грамотности.

Официальную часть семинара открыл заместитель Председателя "Ауыл" партиясы Галымжан Кусмангали. В своем выступлении он подробно остановился на масштабных политических преобразованиях, происходящих в стране, особо подчеркнув историческую значимость Конституционных реформ.

– Конституционные реформы, реализованные по инициативе Главы государства, стали прочным правовым фундаментом строительства "Справедливого Казахстана". Эти изменения - не просто законодательное обновление, это начало формирования новой политической культуры, открывшей гражданам прямой путь к участию в государственном управлении. В сегодняшнюю цифровую эпоху именно молодежь должна стать главной движущей силой и активным участником этих реформ, - заявил Г. Кусмангали.

Ключевым моментом встречи стало официальное заявление сельской молодежи и партийных активистов о единогласной поддержке Конституционных реформ в стране. Молодые люди оценили данные реформы как гарант новых возможностей и демократического развития, выразив готовность проявлять высокую активность в строительстве "Справедливого Казахстана".

В ходе мероприятия заместитель акима Костанайской области Б. Нарымбетов и председатель регионального филиала партии Н. Утеулин пожелали участникам успехов и наградили ряд молодых людей, отличившихся в общественной работе.

Особенностью форума стало приветственное слово искусственного интеллекта - AiBatyr, который наглядно продемонстрировал возможности современных технологий.

В экспертном блоке семинара обсуждались ключевые темы:

ИИ и инновации: Дамир Мнайдаров и Наталия Абрамова представили практические кейсы применения искусственного интеллекта в жизни и бизнесе.

Кибербезопасность: Алия Оразымбетова провела лекцию по культуре кибергигиены и защите персональных данных.

Цифровая трансформация: Эдгар Володькин проанализировал роль ИИ в процессах глобальной цифровизации.