Экологическая акция "Таза Қазақстан" продолжает набирать обороты в Жамбылской области, охватывая как городские дворы, так и природные ландшафты региона, передаёт BAQ.KZ.

9 июня в рамках акции в 9-м микрорайоне Аулиеатинского района города Тараз прошла экологическая инициатива "Чистый двор". Молодежь региона вместе с жителями организовали уборку и благоустройство придомовой территории, показывая на деле, как забота о природе начинается с родного двора.

"Чистота — это признак культуры и порядка. Каждый собранный мусор и каждое посаженное дерево — это акт любви к своей земле. Мы призываем начинать чистоту с каждого дома и каждой улицы", — отметил заместитель директора Молодежного центра Тараза Куаныш Турлыхан.

Подобные мероприятия проходят по всей области: в парке имени Суханбаева в Сарыкемерском округе, в Зеленом парке поселка Кордай, в ущелье "Мерке" и в парке "Женис" села Кулан. К акции присоединились госучреждения, бизнес, волонтеры, учащиеся, а также представители туристической отрасли и кафе.

С начала года в регионе:

очищено 803,8 км арыков и каналов,

убрано 79,2 тыс. дворов,

очищено 2,7 тыс. км улиц,

вывезено более 6,1 тыс. тонн мусора,

посажено около 286,9 тыс. деревьев.

Параллельно с уборками проходят конкурсы: "TazaLike", "Чистый двор", "Чистый город" и "Образцовый двор", направленные на формирование культуры экологического поведения.

Жители региона активно используют телеграм-бот, разработанный для приема обращений в рамках акции. С момента запуска подано 542 обращения — от просьб убрать мусор до предложений по благоустройству улиц.

Экологическая повестка становится общим делом. "Таза Қазақстан" — это не разовая кампания, а шаг к устойчивому мышлению, где каждый житель становится частью позитивных изменений.