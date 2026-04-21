Молодежь Казахстана: как меняются ценности и что происходит с патриотизмом

В республике продолжается процесс изменения ценностных ориентиров молодежи. Он не является кризисом или отклонением — скорее, это естественная реакция общества на новые социальные и технологические условия. При этом базовое отношение молодых людей к стране остается устойчивым: большинство по-прежнему связывает свое будущее именно с Казахстаном. Об этом рассказала доктор политических наук и главный научный сотрудник Аналитической службы Президентского центра Асем Кайдарова в интервью с BAQ.kz.

По ее словам, сегодня трансформируется сама структура идентичности. Если раньше главную роль играли семья, этническая принадлежность и язык, то теперь на первый план постепенно выходят факторы городской среды, цифрового пространства и глобальной культуры.

Особенно заметны эти изменения в крупных городах. Здесь усиливается ориентация на личные цели и индивидуальный успех. Это не означает отказа от общенациональных ценностей, однако делает их менее выраженными в повседневной жизни. При этом молодежь одновременно находится под влиянием как государственной повестки, так и альтернативных источников информации — прежде всего социальных сетей.



Как отмечает эксперт, в таких условиях меняется не сам патриотизм, а способы его проявления. Для молодого поколения становятся ближе те формы идентичности, которые связаны с повседневным опытом: город, профессиональная среда, онлайн-сообщества.



Так формируется модель, которую исследователи описывают как «гибридное гражданство». Она предполагает, что человек может быть вовлечен в жизнь своей страны и одновременно оставаться частью глобального мира — работать, общаться и развиваться вне жестких границ.



В этой ситуации важной задачей становится объединение различных идентичностей в единую гражданскую рамку. Речь идет не об их ограничении, а о поиске точек соприкосновения, которые позволяют сохранить целостность общества.



Отдельное значение приобретает система воспитания. Подходы, которые использовались ранее, уже не всегда отвечают ожиданиям молодежи. Сегодня важно говорить с ней на понятном языке и использовать современные форматы коммуникации.



В Казахстане предпринимаются шаги в этом направлении. В частности, программа «Біртұтас тәрбие» ориентирована на внедрение ценностей через образовательную систему.



Однако, по мнению эксперта, ключевую роль играет не только образование как таковое, но и реальный жизненный опыт молодежи. Ценности становятся значимыми тогда, когда они подкреплены возможностями: реализовать себя, участвовать в общественных процессах и видеть конкретные перспективы.



Именно через практику формируется чувство причастности — понимание того, что от личных усилий зависит развитие страны.



В современных условиях патриотизм нельзя сводить только к символам или декларациям. Он напрямую связан с доверием, ощущением справедливости, готовностью к ответственности и солидарности внутри общества.



Когда молодежь чувствует свою востребованность и видит перспективы, формируется более глубокая и устойчивая связь со страной. Это и становится основой для укрепления единства и стабильности.



Таким образом, сегодняшняя молодежь Казахстана живет сразу в нескольких измерениях — национальном и глобальном. И задача общества состоит в том, чтобы не противопоставлять их, а выстроить между ними баланс. Именно это позволит сформировать современную модель гражданской идентичности, отвечающую реалиям времени.