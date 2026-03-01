Молодые активисты сообщили Президенту Касым-Жомарту Токаеву, что в течение месяца провели около 5 тысяч различных мероприятий, в которых приняло участие более 1,5 миллиона граждан, передает BAQ.KZ.

Они также выразили полную поддержку всем преобразованиям, реализуемым в стране по инициативе Главы государства.

В ходе встречи выступили председатель организации «Жастар рухы» Акерке Искендирова, предприниматель, представитель креативной индустрии Камиль Байрамов, активисты Ержан Хамитов и Нурбол Серикбай.