Молодежь навела порядок в кызылординском парке

Молодежь Шиелийского района провела акцию по благоустройству в рамках «Таза Қазақстан».

В парке имени Ы. Жахаева прошли работы по уборке и благоустройству территории. Молодые жители района внесли свой вклад в сохранение чистоты окружающей среды.

Как прошла экологическая акция

В рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан» в парке имени Ы. Жахаева Шиелийского района состоялась акция по очистке территории.

Участники мероприятия собрали бытовой мусор, привели в порядок зеленую зону и благоустроили территорию парка. Молодежь показала, что забота об окружающей среде начинается с личной ответственности каждого человека.

Почему важно беречь природу

Перед началом работ директор КГУ «Молодежный ресурсный центр» Шиелийского района Ержан Абдешов обратился к участникам акции.

Он отметил важность сохранения природы, формирования экологической культуры и призвал молодежь поддерживать инициативу «Таза Қазақстан», соблюдать чистоту и бережно относиться к окружающей среде.

Молодежь продолжит участвовать в таких акциях

По итогам мероприятия участники отметили, что чистота территории зависит не только от разовых акций, но и от ежедневного отношения людей к окружающей среде.

Молодые жители района выразили готовность и дальше участвовать в проектах по благоустройству и вносить вклад в развитие родного края.