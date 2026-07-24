Молодежь навела порядок в кызылординском парке
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Молодежь Шиелийского района провела акцию по благоустройству в рамках «Таза Қазақстан».
В парке имени Ы. Жахаева прошли работы по уборке и благоустройству территории. Молодые жители района внесли свой вклад в сохранение чистоты окружающей среды.
Как прошла экологическая акция
В рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан» в парке имени Ы. Жахаева Шиелийского района состоялась акция по очистке территории.
Участники мероприятия собрали бытовой мусор, привели в порядок зеленую зону и благоустроили территорию парка. Молодежь показала, что забота об окружающей среде начинается с личной ответственности каждого человека.
Почему важно беречь природу
Перед началом работ директор КГУ «Молодежный ресурсный центр» Шиелийского района Ержан Абдешов обратился к участникам акции.
Он отметил важность сохранения природы, формирования экологической культуры и призвал молодежь поддерживать инициативу «Таза Қазақстан», соблюдать чистоту и бережно относиться к окружающей среде.
Молодежь продолжит участвовать в таких акциях
По итогам мероприятия участники отметили, что чистота территории зависит не только от разовых акций, но и от ежедневного отношения людей к окружающей среде.
Молодые жители района выразили готовность и дальше участвовать в проектах по благоустройству и вносить вклад в развитие родного края.
«Чистая природа – общее достояние. Сохранение окружающей среды начинается с каждого из нас», – отметили они.
Самое читаемое
- Маск сообщил, что Grok опроверг математическую гипотезу 30-летней давности
- ИИ OpenAI вышел из-под контроля во время тестирования
- Что происходит с главным вокзалом Семея и почему реконструкция затянулась
- «Комбайн подняло и перевернуло»: очевидец рассказал о воронке в Павлодарской области
- Трамп допустил проведение более масштабной операции против Ирана