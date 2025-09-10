В послании Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева особое внимание было уделено вопросам развития молодежи и созданию условий для их профессионального роста, передает BAQ.KZ. По словам депутата Мажилиса Ислама Сункара, Глава государства подчеркнул необходимость обеспечения выпускников вузов возможностью трудоустройства по специальности и применения полученных знаний на практике.

"Сегодня особенно важно, чтобы выпускники, обучавшиеся по государственным грантам, сразу могли реализовать свои навыки в профессиональной сфере, а не отвлекались на временные подработки. Только так они смогут полноценно использовать знания, полученные в вузе, и внести реальный вклад в развитие страны", — отметил Ислам Сункар.

Депутат подчеркнул, что государство начинает системно решать эти вопросы, создавая для молодежи новые возможности.

"Мы видим, что инициативы, о которых говорилось в послании, направлены на открытие широкого спектра возможностей для студентов и молодых специалистов. Это касается как профессиональной подготовки, так и карьерного роста", — пояснил он.

По словам мажилисмена, отдельное внимание уделяется вовлечению молодежи в проекты, которые позволяют развивать современные навыки и компетенции.

"Государственные программы, образовательные проекты и инициативы по повышению квалификации помогают студентам не только закрепить знания, но и подготовиться к реальной работе по своей специальности. Это особенно важно для молодых людей, которые хотят строить карьеру и быть востребованными на рынке труда", — отметил спикер.

Он также обратила внимание на воспитательный аспект. Президент призвал молодежь активно трудиться, развиваться и вносить свой вклад в общество.

"Сегодня патриотизм - это не лозунги, а реальная работа на благо народа, обучение, развитие и вклад в общество", — подчеркнул Ислам Сункар.

Таким образом, по мнению депутата, Послание Президента создаёт конкретные ориентиры для государственной политики в отношении молодежи, формируя систему поддержки и открывая реальные возможности для профессионального роста и развития молодых специалистов.