Молодежная сборная Казахстана начала подготовку к чемпионату мира: кто вошел в расширенный состав
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До молодежного чемпионата мира по хоккею остается все меньше времени, и сборная Казахстана приступила к заключительному этапу подготовки. Учебно-тренировочный сбор проходит в Астане, где тренерский штаб во главе с Максимом Худяковым собрал расширенный состав команды, сообщили в КФХ.
В список вошли хоккеисты, выступающие как в казахстанских клубах, так и за границей. Среди них – представители молодежных команд «Барыса», «Снежных барсов» и «Номада», а также зарубежных клубов.
Вратари:
- Леонид Кравцов;
- Артемий Пермяков (МХК «Барыс»);
- Кирилл Мыльников;
- Дмитрий Ряшин («Снежные барсы»);
- Рахымбек Рахымжан («Скрэнтон Найтс», NCDC).
Защитники:
- Дамир Бритиков («Барыс»);
- Артём Гасников;
- Санжар Ибрагим;
- Никита Ломако;
- Расул Турсынов;
- Дархан Хафаров;
- Спартак Чукреев («Снежные барсы»);
- Мажит Имашев («Бостон Рейнджерс», NCDC);
- Святослав Евплов (МХК «Спартак»);
- Руслан Тусупбеков («Номад»).
Нападающие:
- Владислав Ануфриев;
- Таир Бигаринов;
- Егор Баланчик;
- Илья Громов;
- Аристарх Киреев;
- Михаил Коленко;
- Егор Кравченко;
- Тимур Миндубаев;
- Айтуар Нуржанов;
- Жахангер Тлеухан;
- Матвей Умеренков («Снежные барсы»);
- Артур Глухих («Торпедо»);
- Корней Корнеев («Блейнвиль-Буазбрианд Армада»);
- Русланбек Карим («Коннектикут Чифс»);
- Бексултан Макыш («Флинт Файрбердс», OHL);
- Алишер Саркенов («Принс-Альберт Рейдерз», WHL);
- Александр Симахин («Номад»).
Руководить командой будет Максим Худяков. В тренерский штаб также вошли Игорь Желтоножко и Алексей Обухов. За подготовку голкиперов отвечает Алексей Кузнецов, за физическую форму — Андрей Кисель, видеотренер — Виктор Терехов.
Нынешний сбор станет важным этапом подготовки к мировому первенству. Расширенный список позволит тренерскому штабу оценить возможности игроков и определить окончательный состав, который представит Казахстан на международной арене.
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