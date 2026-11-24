До молодежного чемпионата мира по хоккею остается все меньше времени, и сборная Казахстана приступила к заключительному этапу подготовки. Учебно-тренировочный сбор проходит в Астане, где тренерский штаб во главе с Максимом Худяковым собрал расширенный состав команды, сообщили в КФХ.

В список вошли хоккеисты, выступающие как в казахстанских клубах, так и за границей. Среди них – представители молодежных команд «Барыса», «Снежных барсов» и «Номада», а также зарубежных клубов.

Вратари:

Леонид Кравцов;

Артемий Пермяков (МХК «Барыс»);

Кирилл Мыльников;

Дмитрий Ряшин («Снежные барсы»);

Рахымбек Рахымжан («Скрэнтон Найтс», NCDC).

Защитники:

Дамир Бритиков («Барыс»);

Артём Гасников;

Санжар Ибрагим;

Никита Ломако;

Расул Турсынов;

Дархан Хафаров;

Спартак Чукреев («Снежные барсы»);

Мажит Имашев («Бостон Рейнджерс», NCDC);

Святослав Евплов (МХК «Спартак»);

Руслан Тусупбеков («Номад»).

Нападающие:

Владислав Ануфриев;

Таир Бигаринов;

Егор Баланчик;

Илья Громов;

Аристарх Киреев;

Михаил Коленко;

Егор Кравченко;

Тимур Миндубаев;

Айтуар Нуржанов;

Жахангер Тлеухан;

Матвей Умеренков («Снежные барсы»);

Артур Глухих («Торпедо»);

Корней Корнеев («Блейнвиль-Буазбрианд Армада»);

Русланбек Карим («Коннектикут Чифс»);

Бексултан Макыш («Флинт Файрбердс», OHL);

Алишер Саркенов («Принс-Альберт Рейдерз», WHL);

Александр Симахин («Номад»).

Руководить командой будет Максим Худяков. В тренерский штаб также вошли Игорь Желтоножко и Алексей Обухов. За подготовку голкиперов отвечает Алексей Кузнецов, за физическую форму — Андрей Кисель, видеотренер — Виктор Терехов.

Нынешний сбор станет важным этапом подготовки к мировому первенству. Расширенный список позволит тренерскому штабу оценить возможности игроков и определить окончательный состав, который представит Казахстан на международной арене.