Молодежную банду скотокрадов накрыли в области Ұлытау
Отстрел и похищение животных.
В Жанааркинском районе Карагандинской области раскрыта преступная группа, занимавшаяся кражей скота, сообщили в департаменте полиции области, передает BAQ.KZ со ссылкой на МВД.
В состав группы входили молодые жители района и города Караганды в возрасте от 18 до 22 лет.
В ходе расследования установлено, что с сентября по ноябрь злоумышленники неоднократно похищали животных на территории района. По данным правоохранителей, преступники действовали преимущественно ночью: отстреливали пасущихся коров и лошадей, разделывали туши, а также совершали кражи из хозяйственных построек.
Следствием доказана их причастность к хищению семи голов крупного рогатого скота и двух лошадей. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания, в настоящее время продолжается досудебное расследование.
Как отметили в полиции, раскрытие этой группы стало результатом слаженной работы оперативников и криминальной полиции, а также активного взаимодействия с местными жителями. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают: за подобные преступления предусмотрена строгая ответственность по закону.
