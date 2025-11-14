В Жанааркинском районе Карагандинской области раскрыта преступная группа, занимавшаяся кражей скота, сообщили в департаменте полиции области, передает BAQ.KZ со ссылкой на МВД.

В состав группы входили молодые жители района и города Караганды в возрасте от 18 до 22 лет.

В ходе расследования установлено, что с сентября по ноябрь злоумышленники неоднократно похищали животных на территории района. По данным правоохранителей, преступники действовали преимущественно ночью: отстреливали пасущихся коров и лошадей, разделывали туши, а также совершали кражи из хозяйственных построек.

Следствием доказана их причастность к хищению семи голов крупного рогатого скота и двух лошадей. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания, в настоящее время продолжается досудебное расследование.

Как отметили в полиции, раскрытие этой группы стало результатом слаженной работы оперативников и криминальной полиции, а также активного взаимодействия с местными жителями. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают: за подобные преступления предусмотрена строгая ответственность по закону.