В Кокшетау подвели итоги работы в сфере молодежной политики за год и отметили наиболее активных представителей молодежных организаций, волонтерских движений и проектных сообществ региона. В мероприятии приняли участие активисты со всех районов Акмолинской области, передаёт BAQ.KZ.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель акима области Досулан Айтбаев. Он подчеркнул, что молодежь сегодня играет ключевую роль в социальном и общественном развитии региона, реализуя инициативы в сфере волонтерства, креативных индустрий и социальных проектов. Заместитель акима выразил благодарность активной молодежи за гражданскую позицию и вклад в жизнь области.

В ходе встречи были вручены благодарственные письма молодым активистам и дипломы лучшим молодежным ресурсным центрам по итогам года.

Кульминацией вечера стало награждение лауреатов областной премии "Jas Aqmola". Десять победителей получили дипломы, памятные статуэтки и сертификаты на сумму 500 тысяч тенге. Премия присуждается за реальный вклад в развитие молодежной среды и реализацию значимых инициатив.

Также были подведены итоги конкурса волонтерских проектов. Пять победителей получили сертификаты на 500 тысяч тенге для дальнейшей реализации социальных инициатив.

От имени награжденных выступил победитель номинации "Креатор года" Мукушев Куаныш. Он отметил, что оказанная поддержка стала важным стимулом для дальнейшего развития молодежных и волонтерских проектов в регионе.

Мероприятие стало итогом года и подтвердило, что в Акмолинской области сформировалось активное и инициативное молодежное сообщество, способное влиять на развитие региона и задавать общественную повестку.