  • 9 Июля, 10:11
  • BAIGENEWS

Молодого человека без сознания обнаружили спасатели в Таразе

Он долгое время не выходил на связь

Сегодня, 08:16
АВТОР
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Фото: МЧС РК Сегодня, 08:16
Сегодня, 08:16
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Фото: Фото: МЧС РК

В Таразе спасатели проникли в квартиру через окно и спасли мужчину без сознания, передает BAQ.KZ.

По данным МЧС РК, в экстренную службу 112 поступило тревожное сообщение: житель города 1997 года рождения не открывал дверь и не отвечал на звонки. Опасаясь за его жизнь, родные обратились за помощью.

На место незамедлительно прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Жамбылской области. С помощью специальной лестницы спасатели проникли в квартиру через окно. Внутри они обнаружили мужчину без сознания.

Пострадавшего оперативно передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. 

"Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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