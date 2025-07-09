Молодого человека без сознания обнаружили спасатели в Таразе
Он долгое время не выходил на связь
Сегодня, 08:16
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Сегодня, 08:16Сегодня, 08:16
134Фото: Фото: МЧС РК
В Таразе спасатели проникли в квартиру через окно и спасли мужчину без сознания, передает BAQ.KZ.
По данным МЧС РК, в экстренную службу 112 поступило тревожное сообщение: житель города 1997 года рождения не открывал дверь и не отвечал на звонки. Опасаясь за его жизнь, родные обратились за помощью.
На место незамедлительно прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Жамбылской области. С помощью специальной лестницы спасатели проникли в квартиру через окно. Внутри они обнаружили мужчину без сознания.
Пострадавшего оперативно передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.
"Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.