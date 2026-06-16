Молодому человеку ампутировали обе ноги после ЧП на аттракционе в Кызылорде

Стали известны подробности о состоянии парня, пострадавшего в результате несчастного случая на аттракционе в парке «Арай» в Кызылорде. Врачи были вынуждены ампутировать ему обе ноги. Как сообщили в многопрофильной областной больнице, юношу 2007 года рождения доставили бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии. После госпитализации его экстренно прооперировали.

Пациент 2007 года рождения был экстренно взят на операцию. Проведена ампутация левой ноги на уровне верхней трети бедра и ампутация правой ноги на уровне голеностопного сустава, — сообщил главный врач больницы Жасулан Баймаханов.

По данным медиков, состояние пострадавшего остается крайне тяжелым и нестабильным из-за полученных травм. Напомним, ЧП произошло в городском парке «Арай». В социальных сетях появились кадры с места инцидента. По словам очевидцев, аттракцион придавил ноги юноше. После случившегося пользователи соцсетей сообщали о необходимости срочной медицинской помощи и сдачи крови для пострадавшего.

В департаменте полиции Кызылординской области подтвердили факт происшествия и сообщили о начале досудебного расследования. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, включая техническое состояние аттракциона и возможную ответственность должностных лиц.