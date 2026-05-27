Молодой фермер из области Абай развивает животноводство

Более 10 лет КХ «Даурен» в селе Кезенсу Жарминского района области Абай возглавляет фермер Нуртуган Манап. Под его руководством семейное хозяйство стало одним из ведущих в мясном животноводстве региона и примером успешного сочетания традиций и современных агротехнологий.

История хозяйства началась более 30 лет назад, когда его основал отец Нуртугана. С самого начала основным направлением стало разведение казахской белоголовой породы.

Возглавив хозяйство в 2014 году, Нуртуган сделал ставку на научный подход и повышение генетического потенциала поголовья.

Были внедрены сбалансированные кормовые рационы, усилена селекционная работа, проведены эксперименты с грануляцией кормов и использованием отрубей. Благодаря этому удалось добиться высоких производственных показателей — суточный прирост бычков достигает до 2 кг, что свидетельствует о высоком генетическом потенциале животных.

Результаты многолетнего труда хозяйства регулярно получают признание на крупнейших республиканских выставках и отраслевых площадках. Бычки весом до 598 кг становились призерами выставок Lepsi 2023, Jana Dala/Green Day в 2023, 2024 и 2025 годах.

Особым достижением стал аукцион 2025 года, где бычок-номинант весом 508 кг впервые в истории хозяйства был продан за 6 млн тенге.

Сегодня хозяйство демонстрирует устойчивый рост поголовья, активно развивает селекционную работу и укрепляет позиции одного из лидеров мясного животноводства региона.

Нуртуган Манап не ограничивается развитием собственного хозяйства. Он активно участвует в работе Республиканской палаты казахской белоголовой породы, принимает участие в агроэкспедициях и делится накопленным опытом с коллегами-животноводами.