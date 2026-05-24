Молодой каратист из Семея заявил о мечте поднять флаг Казахстана в мире
Он встретился с чемпионами.
Сегодня 2026, 02:29
151Фото: Polisia.kz
В Семее на форуме "Закон и Порядок – гарантия безопасного детства" прошла встреча молодежи с известными спортсменами и чемпионами мира.
Одним из участников стал студент педколледжа имени Ауэзова Диас Шапенов, который занимается каратэ и уже имеет ряд наград, представляя область Абай на соревнованиях.
Юный спортсмен признался, что мечтал увидеть чемпионов мира лично. По его словам, такие встречи вдохновляют и доказывают, что высоких результатов может добиться каждый.
Шапенов также отметил пример представителей полиции региона, которые совмещают службу и занятия спортом.
Организаторы подчеркивают, что подобные встречи мотивируют молодежь, укрепляют интерес к спорту и формируют стремление к дисциплине и высоким достижениям.