Молодой каратист из Семея заявил о мечте поднять флаг Казахстана в мире

В Семее на форуме "Закон и Порядок – гарантия безопасного детства" прошла встреча молодежи с известными спортсменами и чемпионами мира.

Одним из участников стал студент педколледжа имени Ауэзова Диас Шапенов, который занимается каратэ и уже имеет ряд наград, представляя область Абай на соревнованиях.

Юный спортсмен признался, что мечтал увидеть чемпионов мира лично. По его словам, такие встречи вдохновляют и доказывают, что высоких результатов может добиться каждый.

Шапенов также отметил пример представителей полиции региона, которые совмещают службу и занятия спортом.

Организаторы подчеркивают, что подобные встречи мотивируют молодежь, укрепляют интерес к спорту и формируют стремление к дисциплине и высоким достижениям.