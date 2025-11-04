Молодой житель Казахстана поделился историей, как попытка подзаработать на стороне привела его к уголовной ответственности. Мужчина согласился использовать свой банковский счёт для получения и обналичивания денег, не подозревая, что становится звеном в преступной схеме, передает BAQ.KZ.

По его словам, всё началось с простого предложения от незнакомца в мессенджере — оформить карту и получать за переводы небольшой процент. Условия показались безобидными, и мужчина согласился. Однако вскоре через его счёт начали проходить крупные суммы, происхождение которых он не знал.

"Мне сказали, что это деньги от клиентов за услуги. Я просто снимал наличные и передавал человеку, который приходил их забирать. Позже подключил друзей — теперь и они под следствием", — рассказал задержанный.

Как выяснилось, переводы, проходившие через его счёт, были частью схемы по обналичиванию средств, полученных преступным путём. В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье о соучастии в финансовых преступлениях.

Полиция напоминает: предоставление своих банковских карт третьим лицам или участие в сомнительных переводах — это не безобидная подработка, а уголовно наказуемое деяние. За подобные действия предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы.