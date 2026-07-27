В Восточно-Казахстанский специализированный медицинский центр доставили 18-летнего молодого человека с тяжелой травмой позвоночника.

Несчастный случай произошел во время купания. Парень нырнул на мелководье и ударился головой о дно.

Как сообщили в специализированном медицинском центре, в результате удара у него произошел оскольчатый перелом шейного отдела позвоночника на уровне C7.

После необходимой предоперационной подготовки уже на следующий день пациенту была выполнена операция. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи операция прошла успешно.

«Сейчас состояние пациента значительно улучшилось – у него восстановилась чувствительность в руках и ногах», – говорится в сообщении.

Медики отмечают, что подобные случаи являются напоминанием об опасности прыжков в воду в непроверенных и необорудованных местах. Один неосторожный прыжок может привести к серьезным последствиям, включая инвалидность или угрозу жизни.

Врачи подчеркивают, что в данном случае своевременное обращение за помощью позволило избежать более тяжелых последствий.