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В Алматы грузовик врезался в бетонное ограждение: момент ДТП попал на камеры

Авария произошла под путепроводом проспекта Абая, никто не пострадал.

26 Июля 2026, 12:31
АВТОР
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Pixabay.com 26 Июля 2026, 12:31
26 Июля 2026, 12:31
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Фото: Pixabay.com

В Алматы грузовой автомобиль Shacman врезался в бетонное ограждение под путепроводом проспекта Абая. Момент дорожно-транспортного происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Авария произошла в Ауэзовском районе на улице Саина. По предварительным данным, водитель грузовика двигался в северном направлении, однако не справился с рулевым управлением и допустил наезд на бетонное ограждение.

В результате столкновения кабина многотонного автомобиля получила серьезные механические повреждения.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

Сотрудники полиции оформили по факту аварии административный материал.

Правоохранители напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, учитывать дорожную обстановку и сохранять концентрацию во время управления транспортным средством.

 
 
 
 
 
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