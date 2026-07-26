В Алматы грузовик врезался в бетонное ограждение: момент ДТП попал на камеры
Авария произошла под путепроводом проспекта Абая, никто не пострадал.
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В Алматы грузовой автомобиль Shacman врезался в бетонное ограждение под путепроводом проспекта Абая. Момент дорожно-транспортного происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Авария произошла в Ауэзовском районе на улице Саина. По предварительным данным, водитель грузовика двигался в северном направлении, однако не справился с рулевым управлением и допустил наезд на бетонное ограждение.
В результате столкновения кабина многотонного автомобиля получила серьезные механические повреждения.
По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.
Сотрудники полиции оформили по факту аварии административный материал.
Правоохранители напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, учитывать дорожную обстановку и сохранять концентрацию во время управления транспортным средством.
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