Land Cruiser перевернулся и врезался в две машины на мосту в Астане, водитель погиб
Молодой водитель погиб в результате жёсткой аварии в Астане.
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В Департаменте полиции столицы сообщили, что по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, передает BAQ.KZ.
Авария произошла на улице Калдаякова в направлении моста "Арыс".
По предварительной информации, 24-летний водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением. Машина опрокинулась, а затем по инерции вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя другими автомобилями.
В результате столкновения водитель скончался на месте от полученных травм.
Сейчас проводится досудебное расследование, назначены экспертизы. Полиция уточняет все обстоятельства трагедии.
Правоохранительные органы призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и не переоценивать свои возможности за рулём.
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