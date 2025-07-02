В Департаменте полиции столицы сообщили, что по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, передает BAQ.KZ.

Авария произошла на улице Калдаякова в направлении моста "Арыс".

По предварительной информации, 24-летний водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением. Машина опрокинулась, а затем по инерции вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя другими автомобилями.

В результате столкновения водитель скончался на месте от полученных травм.

Сейчас проводится досудебное расследование, назначены экспертизы. Полиция уточняет все обстоятельства трагедии.

Правоохранительные органы призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и не переоценивать свои возможности за рулём.