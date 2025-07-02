  • 2 Июля, 09:41
  • BAIGENEWS

Land Cruiser перевернулся и врезался в две машины на мосту в Астане, водитель погиб

Молодой водитель погиб в результате жёсткой аварии в Астане.

Сегодня, 09:27
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 09:27
Сегодня, 09:27
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Фото: Кадр видео

В Департаменте полиции столицы сообщили, что по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, передает BAQ.KZ.

Авария произошла на улице Калдаякова в направлении моста "Арыс".

По предварительной информации, 24-летний водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением. Машина опрокинулась, а затем по инерции вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя другими автомобилями.

В результате столкновения водитель скончался на месте от полученных травм.

Сейчас проводится досудебное расследование, назначены экспертизы. Полиция уточняет все обстоятельства трагедии.

Правоохранительные органы призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и не переоценивать свои возможности за рулём.

 
 
 
 
 
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Публикация от Astana Brother | АСТАНА | СЕРГЕК (@astana_brother)

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