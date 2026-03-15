Молодожены в Мангистауской области прибыли на референдум на катере по Каспию
Молодожены признались, что этот момент стал для них особенно символичным.
Сегодня 2026, 15:38
Фото: Акимат Мангистауской области
В Мангистауской области молодожены необычным образом прибыли на избирательный участок в день референдума — они добирались к месту голосования на катере по Каспийскому морю, передает BAQ.KZ.
По дороге пара сняла несколько видеороликов в стиле love story. На кадрах запечатлены прогулка по морю, живописные пейзажи побережья и момент их прибытия к берегу.
В областной избирательной комиссии Мангистауской области отметили, что подобные примеры демонстрируют активное участие молодежи региона в общественной жизни и проявление гражданской ответственности.
После голосования молодожены признались, что этот момент стал для них особенно символичным. По их словам, участие в референдуме совпало с началом семейной жизни и стало памятным событием как для них самих, так и для будущего страны.
