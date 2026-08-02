Молодую пару на надувном круге унесло в Каспийское море

В Мангистауской области спасатели МЧС пришли на помощь молодой паре, которую во время отдыха на надувном круге унесло в Каспийское море. Инцидент произошел в районе канала «Шора», примерно в 25 километрах от Актау. По данным МЧС, молодых людей 1999 и 2000 годов рождения течением отнесло примерно на 800 метров от берега.

Во время проведения агитационно-профилактических мероприятий спасатели оперативно-спасательного отряда своевременно обнаружили отдыхающих, доставили их на берег. В медицинской помощи спасенные не нуждались, — сообщили в МЧС.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что использовать надувные круги и другие плавательные средства в открытом море опасно, особенно при наличии ветра и течения.