Молодые артисты впервые выйдут на сцену в «Астана Опера»

25, 26 и 28 апреля в Большом зале «Астана Опера» зрителям представят балет Адана «Корсар», передает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу театра.

В спектаклях выступят артисты балетной труппы театра и симфонический оркестр под управлением дирижёра Армана Уразгалиева.

Художественный руководитель балетной труппы, народная артистка России Алтынай Асылмуратова продолжает знакомить публику с новыми именами и предоставляет молодым артистам возможность выходить на сцену в сложных классических постановках.

Ранее молодые исполнители уже дебютировали в таких балетах, как «Лебединое озеро» Петра Чайковского, «Кармен» Жоржа Бизе и «Баядерка» Людвига Минкуса. Теперь они готовятся к выходу в «Корсаре».

В этом балете состоятся следующие дебюты:

Камила Шахманова впервые исполнит партию Медоры. Эркин Базарбаев впервые выйдет в роли Конрада. Также дебютируют Досхан Зайдин в партии Ланкедема, Алина Зырянова в роли Гюльнары, Жаксылык Саукымбеков в партии Бирбанто и Улан Бейсенбаев в роли Сеид-паши.

Кроме того, в спектакле примут участие и опытные артисты. Партию Медоры исполнит заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева, Конрада — заслуженный деятель Казахстана Арман Уразов. В других ролях выступят Айбар Токтар, Шугыла Адепхан, Айдан Калжан, Куат Карибаев, который также дебютирует, Еркин Рахматуллаев и Диас Курмангазы.

Айгерим Бекетаева отметила, что «Корсар» технически сложный балет, требующий высокой подготовки, силы и выносливости. Она также рассказала, что танцует эту постановку вместе с Арманом Уразовым с премьеры 2018 года. Со временем артисты научились лучше понимать друг друга на сцене и работать в полном взаимопонимании.